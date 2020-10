Marvel hace un nuevo orden cronológico de sus películas sin contar a Spider-Man ni Hulk

Nadie mejor que Marvel para explicarnos el orden para ver todas las películas del UCM. Luego de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, la Casa de las Ideas no se detiene y planifica la próxima tanda de estrenos luego de una década.

Tantas películas merecen un orden cronológico, debido a que Marvel no planteó las fechas de lanzamiento como la línea original de todas sus producciones. Entonces, para facilitar la vida a los usuarios de Disney+, Marvel publicó un nuevo orden cronológico en su sección de la plataforma de video streaming.

Capitán América: El primer vengador (2011)

Capitana Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Los Vengadores (2012)

Thor: El Mundo Oscuro (2013)

Iron Man 3 (2013)

Capitán América: El Soldado del Invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Los Vengadores: La era de Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Capitán América: Civil War (2016)

Black Panther (2018)

Doctor Strange (2016)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man y la Avispa (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

A diferencia de anteriores listas, Thor: El Mundo Oscuro está antes de Iron Man 3 y Black Panther se coloca inmediatamente después de Capitán América: Civil War.

La ausencia de Spider-Man y Hulk en el Universo Marvel se debe a que Disney no tiene los derechos para distribuir el streaming de las películas. El Increíble Hulk pasaría a ser después de Iron Man y antes de Iron Man 2. Mientras Spider-man: Homecoming sucede después de Black Panther y antes de Doctor Strange. Far From Home, por su parte, pasa a ser la última de la lista.

Claro, así son las cosas hasta ahora, porque faltan los próximos estrenos de Viuda Negra y The Eternals, por lo que se vendrán más cambios para 2021 en el Universo Marvel.