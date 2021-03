Marvel: la historia de Zemo antes de ver el estreno de The Falcon and The Winter Soldier

Faltan solo horas para que Disney Plus publique el primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel Studios. Además de Sam Wilson y Bucky Barnes, caracterizados por Anthony Mackie y Sebastian Stan, respectivamente, la trama desarrollará la historia de Zemo, uno de los villanos más peligrosos del UCM.

Para que no te sientas perdido en la nueva serie de Marvel, te contaremos la historia de Zemo para que así entiendas su relación con los Vengadores. Incluso, ya se habla de que sería un aliado para la misión de Falcon y Winter Soldier.

Zemo (Daniel Brühl) fue un soldado de Sokovia que perdió a su padre, esposa e hijo después de la batalla contra Ultron en Avengers: Age of Ultron. Su primera aparición fue en Captain America: Civil War como el responsable de la separación de los Avengers. Lo que hace es desbloquear la programación del Soldado de Invierno con palabras en clave y revela que él fue el asesino de los padres de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Esto último fue lo que acabó por romper la relación de los Avengers.

Luego de lograr su cometido, Zemo intenta quitarse la vida, pero es detenido por Black Panther para que sea arrestado por el agente de la CIA Everett Ross y juzgado por el atentado contra el padre de T’Challa (Chadwick Boseman).

El estreno de The Falcon and The Winter Soldier será el 19 de marzo en la plataforma Disney Plus.

MARVEL | Conexión con otras producciones

The Falcon and the Winter Soldier conectará con otras series y películas. Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly lo siguiente: “Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”.

Lamentablemente, no se especificó qué series o películas serán. Teniendo en cuenta de que no se trata de una serie un tanto más policial o de agentes secretos, podría conectar con Hawkeye o Armor Wars.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.