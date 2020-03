Marvel: Neil deGrasse Tyson opina que Iron Man acabaría sin problemas contra Batman

Un poco de ciencia. El astrofísico Neil deGrasse Tyson cree que Marvel es “más científica” que DC Comics, una idea que generó todo un debate entre los fans en redes sociales.

En una entrevista para ComicBook, Neil deGrasse Tyson explica que su preferencia tiene su origen en cómo los superhéroes obtuvieron sus habilidades especiales.

“Oh sí. No hay color, no hay color. Es obvio, Marvel gana en ese concurso con las manos atadas ante DC, y no es por otra razón más allá de que, excepto Thor y otros pocos personajes a los que no les he seguido mucho la pista, prácticamente todo el mundo en los cómics de Marvel obtiene sus poderes derivados de alguna experiencia científica que les ha ocurrido”, explicó.

En la supuesta pelea entre Batman y Iron Man, el personaje más querido de Marvel, el astrofísico dijo “los dos son humanos y tienen acceso a unas herramientas extraordinarias. Pero Iron Man le patearía el culo a Batman, simplemente porque Iron Man se crea sus propias armas, Batman deja que se las den hechas otros. Si les pones en una pelea, Iron Man siempre gana”.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha

BLACK WIDOW VS. CORONAVIRUS

Marvel Studios cerró un ciclo en su Universo Cinematográfico con Avengers: Endgame. Solo meses después de este estreno, en la Comic Con se compartieron las producciones que integrarán la Fase 4, entre ellas Black Widow. Esta última cinta se estrenará el 30 de abril.

Lamentablemente, hay un villano que Marvel no puede vencer y es el coronavirus. La nueva producción de los Vengadores podría también verse afectado por el brote de Covid-19 como los demás eventos de entretenimiento de este año.

Recordemos que varios torneos de eSports se han visto afectados por el brote del virus. El IEM Katowice 2020 de Counter-Strike: Global Offensive se tuvo que jugar sin público debido a medidas que tomaron las autorizaciones del país en donde se llevaba a cabo.

