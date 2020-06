Marvel planearía cambiar el nombre a los X-Men para evitar críticas

Marvel planearía hacer cambios interesantes con la intención de promover la inclusión en sus próximos lanzamientos a través de la franquicia de X-Men.

El portal We Got This Covered informó, según fuentes cercanas a Marvel, que los ejecutivos están algo incómodos con la denominación X-Men porque la consideran poco sensible a la perspectiva de género.

Cabe precisar que la fuente del medio de comunicación es confiable, debido a que adelantaron la producción de Now You See Me 3 y National Treasure 3 antes del anuncio oficial.

El problema con X-Men es que el nombre alude solo a los miembros masculinos del grupo, lo cual es políticamente incorrecto en determinados ámbitos. Si bien los X-Men existen desde 1963, los directivos de Marvel no querrían arriesgarse a que la marca sea vinculada con la masculinidad tóxica.

No hay una propuesta oficial, solo la idea de que los ejecutivos de Marvel pretenden hacer un cambio ante el riesgo de una ola de críticas por parte de la comunidad. Habrá que esperar cuál será la nueva identidad de los X-Men si es que pretenden hacer el cambio.

MARVEL | Spider-Man

Sony y Marvel Studios volverán a trabajar juntos en una película de Spider-Man. No solo expandirán el UCM con una nueva cinta con Tom Holland sino que preparan una secuela de “Spider-Man: Into The Spider-Verse”.

Esta es una película animada que se centra en la vida de Mile Morales, un joven neoyorkino que obtuvo los poderes arácnidos en un universo paralelo. Su vida cambia por completo cuando los demás Spider-Man llegan a su propio mundo y tienen que buscar la forma de volver.

Pues Sony y Marvel por fin han dado inicio a la producción de “Spider-Man: Into The Spider-Verse 2”, la comentada secuela. Los mismos encargados de la cinta han comentado por sus redes sociales que el 8 de junio han comenzado su trabajo.