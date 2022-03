¿Te gustó la cinta “Spider-Man: No Way Home”? Pues podrás ver mucho más del Hombre Araña en la versión física de la cinta que se pondrá la venta el 12 de abril. No solo se añaden escenas que no llegaron a la pantalla grande, sino que también veremos las escenas post-créditos y bloopers.

Si ingresas al canal de YouTube de Sony en estos momentos, encontrarás varios clips de este nuevo producto. Por ejemplo, nos muestran la divertida interacción entre Andrew Garfield y Tobey Maguire en el set de grabación.

Por otro lado, el medio Vanity Fair compartió un extenso programa de 24 minutos en su canal de YouTube en donde Kelly Port, supervisor de efectos visuales de “Spider-Man: No Way Home”, habló acerca de cómo grabaron algunas escenas.

Mucho de lo que ves en la pantalla grande son efectos especiales. Por ejemplo, se utilizó la técnica de ‘set extension’ para darle mayor realismo. Se trata de un truco de efectos vistuales en donde se coloca solo una parte del set de grabación en una pantalla azul o verde para rellenarlo por ordenador.

En cuando a la escena del puente, Port detalla que en esta ocasión Alfred Molina no usó la versión física de los tentáculos, sino que todo fue creado por CGI. Por otro lado, se capturó las piruetas de Tom Holland para el movimiento del personaje en efectos especiales.

Cómo se grabó la escena del puente en “Spider-Man: No Way Home”

