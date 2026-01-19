Miguel Silveira jugará en Univeristario. (Video: Universitario)
Miguel Silveira jugará en Univeristario. (Video: Universitario)

A través de redes sociales, el cuadro crema anunció la llegada del brasileño de 22 años, quien ya está en Lima. Su último club fue Albiirex Nigata de Japón.

Noticia en desarrollo...

