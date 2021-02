Marvel: The Falcon and the Winter Soldier revela la apariencia del Barón Zemo, el antagonista principal

¡Llegó el día! Las primeras imágenes del Barón Zemo, el antagonista principal de The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma de video streaming Disney+, ya están disponibles en Internet.

El Barón Zemo apareció por primera vez en Captain America: Civil War como el responsable de hacer que Steve Rogers y Tony Stark lucharan una contra el otro durante toda la película de Marvel, disolviendo así a los Avengers. El actor Daniel Brühl fue quien caracterizó al Barón Zemo, pero los fans de Marvel no se quedaron satisfechos por su apariencia.

Personajes de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

Ahora, para la serie The Falcon and the Winter Soldier, Marvel apostó por la apariencia clásica del Baró Zemo según los cómics: traje largo, guantes y una máscara de color púrpura. La productora también compartió las fichas de cómo lucirán Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (el Soldado de Invierno) en la serie de Marvel.

Personajes de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

Otro detalle interesante es la aparición de John F. Walker, alias U.S. Agent. El personaje es interpretado por Wyatt Russell y vendrá a ser un seguidor/imitador del Capitán América bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos.

Personajes de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

¿Con ganas de saber más? Recuerda que The Falcon and the Winter Soldier se estrena el 19 de marzo en Disney+.

Personajes de la serie The Falcon and the Winter Soldier (Marvel)

MARVEL | Futuros estrenos

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.