Un segundo basta para maquinar toda una teoría sobre la trama de WandaVision, la nueva serie de Marvel para la plataforma de streaming Disney+. Un nuevo spot revelaría que Vision (Paul Bettany), en realidad, no está vivo, sino que es una proyección mental que responde a la voluntad de Wanda (Elizabeth Olsen).

En los primeros segundos del nuevo spot para televisión de WandaVision, vemos a los superhéroes de Marvel en un programa tipo sitcom de los años 50. Luego de una brevísima introducción, vemos a Vision levantádose del sofá con unos destellos en la cabeza para luego acercarse a Wanda.

¿Qué son esos destellos en la serie de Marvel? Por lo que vemos en la escena, parece que Vision actuara bajo el encantamiento de algo mágico, es decir, a las órdenes de alguien con poderes mágicos.

OKAY EVERYONE NEW WANDAVISION SPOT pic.twitter.com/BRdcsEVa7e — Walt M-L🍓Mando finale spoilers!!! (@walt_latham) December 20, 2020

Lo más lógico sería pensar que Wanda, la Bruja Escarlata de Marvel, es quien controla a Vision, un personaje que ha muerto en Avengers: Infinity War. Ahora, dicho control no sería “real”, porque Vision sigue muerto y no pudo ser revivido con el chasquido de Iron Man en Avengers: Endgame.

Vision con los destellos mágicos en el spot de la serie (Marvel)

Solo quedaría pensar, entonces, en que WandaVision es un universo imaginario en el que Wanda tiene el control de todo y Vision no es otra cosa que una proyección mental. WandaVision se estrena en la plataforma Disney+ el 15 de enero.

MARVEL | El vínculo con Friends

El productor ejecutivo Jac Schaeffer habló recientemente con Emmy Magazine sobre WandaVision, una de las series exclusivas de Marvel para Disney+ A diferencia del resto de producciones de Marvel, WandaVision recurre a las sitcoms de antaño para el desarrollo de la trama.

Según el ejecutivo de Marvel, WandaVision tiene influencia de series como ‘Friends’, ‘Parks & Recreation’ y otros programas como ‘I Love Lucy’, ‘The Dick Van Dyke Show’, ‘My Three Sons’, ‘Father Knows Best’ y ‘The Adventures of Ozzie and Harriet’.

“Sabía que había una especie de asombro y sinceridad en los dos. Luego combinas eso con el mundo de la comedia de situación, que a primera vista es falso y ridículo. Pero cuando miras en él, es tranquilo, cálido y enredado sin un sentido compartido de qué es el hogar, qué es la familia y qué es este país. Entonces, preservamos la santidad de su relación y le dimos un giro. Esto va mucho más allá de las bromas”, señaló Schaeffer.