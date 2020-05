Regresa un personaje clásico a Star Wars. El mercenario Boba Fett aparecerá en la segunda temporada de la serie exclusiva de Disney+ The Mandalorian.

Un reporte hecho por The Hollywood Reporter reveló que Boba Fett no tendrá mucho tiempo en cámara, pero su aparición será interesante para los fanáticos de Star Wars. Hay que tener en cuenta que Fett tuvo un guiño en el quinto episodio de The Mandalorian, llamado ‘El pistolero’, en el que aparece una persona misteriosa que lleva espuelas, algo característico del personaje.

Temuera Morrison, quien interpretó a Jango Fett, su “padre” (recordando que Boba Fett en realidad es un clon de Jango), en Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, hará de Boba Fett en la serie exclusiva de Disney.

A pesar de las pocas apariciones de Boba Fett en la saga original de Star Wars (Episodio V y Episodio VI), el mandaloriano ganó popularidad en la comunidad. Aparentemente, el mercenario logró sobrevivir a la pelea contra Luke Skywalker, en la que cayó a las fauces de una criatura llamada Sarlacc.

STAR WARS | COVID-19

El coronavirus sigue generando estragos en el comercio internacional. La producción del juguete de Baby Yoda, el personaje más tierno de la serie Star Wars: The Mandalorian, está siendo afectada por el brote del COVID-19 en China.

Hasbro confirmó que la cadena de suministro está sufriendo interrupciones en China, el país más perjudicado por el coronavirus. La falta de materias primas, como la resina y el plástico, podría causar una escasez generalizada del juguete de Star Wars si las cosas no cambian antes de junio o julio.