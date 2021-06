“Estamos viviendo un sueño y lo vamos a aprovechar”, ha dicho Joel ‘MoOz’ Mori, uno de los jugadores de Thunder Predator, equipo que este fin de semana ha celebrado su pase a The International 10, la competencia más grande de Dota. También se confirmó que Clinton ‘Fear’ Loomis, uno de los jugadores más antiguos de Dota, será el responsable de entrenar al equipo.

Thunder Predator aseguró su clasificación a The International 10 después de que Team Nigma fuera eliminado de la WePlay AniMajor. Con esto, la escuadra evitó jugar las clasificatorias cerradas, lo que le permite enfocarse en el mundial de Estocolmo, que se realizará el próximo agosto.

“Nos hemos estado preparando para esto. Clinton ‘Fear’ Loomis tiene mucho que aportar al equipo y no lo vamos a desaprovechar. Estamos convencidos de que esta es la gran oportunidad que habíamos estado esperando”, aseguró LeoStyle-.

Para Frank ‘Frank’ Arias, el jugador más antiguo de la organización, las cosas no podían ser de otra manera: “Estamos muy orgullosos de nuestra última participación en la major de Singapur, ahora, llegar a The International es un gran sueño para todos, es el máximo logro para nosotros como jugadores de Dota. No se trata solo de participar, también de quedar en una buena posición y demostrar que SA y Perú tienen potencial en Dota 2”.

Clinton ‘Fear’ Loomis, campeón de The International 2015 con Evil Geniuses y considerado como uno de los mejores jugadores de Dota 2, ya anunció vía Twitter su inclusión en el equipo: “… seré coach de Thunder Predator para el siguiente The International. Estoy agradecido de que hayamos conseguido los puntos y evitaremos las clasificatorias”.

El equipo que llega a Estocolmo estará conformado por Alonso “Mnz” León, Leonardo “LeoStyle-” Sifuentes, Frank “Frank” Arias, Joel “MoOz” Mori, Romel “Wu” Quinteros y como coach, Clinton “Fear” Loomis.

