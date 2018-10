FIFA 19: ¿cuál es la probabilidad de obtener a Cristiano Ronaldo en los sobres FUT?

Ni siquiera un 1% de probabilidad tendrás para poder conseguir a Cristiano Ronaldo en FIFA 19. Pero no solo el portugués sino también todos los jugadores que pertenecen a Ones to Watch tienen porcentajes bajos de aparición.

Si deseas tener al delantero de la Juventus debes saber que el porcentaje es de 0,01% debido a que se encuentra dentro del grupo de Ones to Watch. Como se ve en la imagen, el porcentaje del grupo es de 1%, el cual se divide en todos los jugadores incluidos.

FIFA 19 también publicó el resto de porcentajes de los jugadores. Para los de oro con puntaje medio de 85 para arriba será de 4,3%. Mientras que los de oro de 82 para arriba será de 41% y los de 75 de l00%.

Si deseas tener un plantel de ensueño deberás desembolsar mucho dinero para gastar los FIFA Points. O de lo contrario acumular muchas horas de juego. FIFA 19 lo encontrarás en todas las consolas de última generación: Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC.