Lolito afirma que dejaría Fortnite si Epic Games no revierte los últimos cambios

Fortnite es uno juego tipo Battle Royale que se caracteriza por cambiar completamente su jugabilidad en cada temporada. Epic Games crea todo un espectáculo para cada gran actualización pero no todos están contentos con esto.

En la Temporada 10 se añadieron robots, los cuales simplemente son sumamente poderosos. Un solo jugador puede convertirse en la pesadilla de todo un 'squad' con uno de estos 'mechas'.



El campeón del Mundial de Fortnite anunció que no volvería a jugar debido a que la jugabilidad está completamente desbalanceada.



Pues ahora, quien se ha sumado a las críticas es Lolito, uno de los creadores de contenido y mejores jugadores del Battle Royale en España. A través de Twitter compartió su opinión sobre el juego:



" Algunas personas diciendo que, que mas me da si ya no juego casi, que me adapte al juego, que deje de llorar, entiendo que solo lo dicen por hatear, sobra decir que aunque no haga directo porque no este muy animado para hacerlos sigo jugando a diario, cuando me quejo de Fortnite y mas en un momento como este, lo hago porque me siguen muchísimas personas y creo que soy la voz de muchos cuando hago estas quejas, por el bien del juego y de la comunidad, para que reaccionen y no tiren el juego a la basura, sinceramente, como no se den cuenta en este paso que acaban de dar, no voy a invertir ni un segundo mas en Fortnite, me buscare otro juego, me lo seguiré pasando bien y me alejare de la compañía a la que le importa una mierda la opinión de sus jugadores y el esfuerzo que hacen para mejorar día a día, después de esto no voy a opinar mas sobre el tema pero lo dicho, si no rectifican para mi Fortnite esta muerto, un saludo.".

Para los que les interesa mi opinión.



Read: https://t.co/69Q9mcRvbF — LOLiTO FDEZ (@LOLiTOFDEZ) 27 de agosto de 2019