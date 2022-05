El Mid-Season Invitational 2022 de League of Legends se lleva a cabo con total normalidad pese a la pandemia del coronavirus. Riot Games organiza este evento en Corea del Sur y el calendario no se ha visto afectado.

La fase de grupos finalizó el 15 de mayo y ya conocemos a los equipos que se clasificaron para la fase 2. En el grupo A, lamentablemente, Team Aze quedó fuera debido a que no logró sumar suficientes puntos, solo ganó un partido.

De ese grupo, se clasificó T1, uno de los favoritos a ganar el torneo, y Saigon Buffalo, representante de Vietnam. Royal Never Give Up y PSG Talon son los que pasaron en el grupo B; mientras que en el grupo C se clasificaron otros dos: G2 Esports y Evil Geniuses.

‘Rumble’, la segunda etapa del MSI 2022, será otro filtro para conocer a los cuatro finalistas. Dos quedarán elimnados en caso de no sumar suficientes puntos y se jugará en cinco fechas con el formato de todos contra todos.

Partidos de la primera fecha de ‘Rumble’

T1 vs. G2 Esports - Viernes 20 de mayo, 3:00 a.m.

Evil Geniuses vs. Royal Never Gipe Up - Viernes 20 de mayo, 4:00 a.m.

PSG Talon vs. Saigon Buffallo - Viernes 20 de mayo, 5:00 a.m.

G2 Esports vs. Royal Never Gipe Up - Viernes 20 de mayo, 6:00 a.m.

Saigon Buffalo vs. Evil Geniuses - Viernes 20 de mayo, 7:00 a.m.

PSG Talon vs. T1 - Viernes 20 de mayo, 8:00 a.m.

Podrás seguir el torneo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. En los siguientes enlaces encontrarás la narración en español y las estadísticas en tiempo real.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.