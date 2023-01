Llega un nuevo año y también regresan los eventos presenciales de eSports. Tras dos temporadas accidentadas por el coronavirus, Riot Games confirmó que la Gran Final del Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends tendrá un evento presencial en Chile. Además, anunció todos los cambios de la temporada 2023.

La fase regular cambia de enfrentamientos de ida y vuelta al mejor de uno a enfrentamientos de ida al mejor de tres. Todos los equipos se enfrentarán contra todos en una serie al mejor de tres y los 6 mejores de esta fase avanzarán a Playoffs, que continuarán con el formato de doble eliminación que implementamos en 2022 con una recepción positiva por parte del público.

Para contar con transmisiones pensadas en la audiencia, cada día de competencia contará con dos series al mejor de 3.

¿Están listos Chile? Tenemos una cita con la Gran Final #LLA Apertura 2023. Pronto más información. pic.twitter.com/lvWgITjFoY — LLA (@LLA) January 12, 2023

Nuevo horario en sincronía global

Queremos que los fans de LoL Esports tengan la oportunidad de ver todo el circuito competitivo alrededor del mundo sin conflictos. Por ello cada liga tendrá días de transmisión en específico sin que se juegue otra al mismo tiempo. La LLA se jugará, a partir del 24 de enero, los martes y miércoles desde las 4pm (MX) 5 pm (CO-PE) 7pm (AR-CL)

Nuevos talentos en cámara

La mesa de talentos se actualiza para 2023, contará entre sus filas de talento con caras nuevas y viejos conocidos. Entre ellos se encuentran los casters Nachittus, Lenore, Abdiel, Corsario, Rafamaik, JJEXLoL, los analistas Profe AndresX y Jirall, Magui Sunshine (host) y Lau Agnolin (entrevistadora).

Dos nuevos equipos en la LLA

A los ya conocidos Isurus, Estral Esports, Team Aze, Movistar R7, INFINITY, All Knights se suman dos equipos nuevos: The Kings, que llega desde LVP México tras ganar en la Promo/Relegación; y Six Karma, que toma el cupo de XTEN Esports. ¡Pronto más información y datos de sus alineaciones para el Apertura 2023!

Gran final Apertura en Chile

La LLA continúa visitando países de la region, y desde ya podemos anunciar que la final de la primera temporada del año será en Chile. Este anuncio marca el regreso de la final de la competencia tras el año 2019, que tomó lugar en Talcahuano la final Clausura de la Liga Latinoamericana. El año pasado, y luego de cinco años de ausencia de finales en Argentina, la final de la Apertura LLA 2022 tuvo lugar en Tecnópolis, Buenos Aires, donde se enfrentaron Team Aze y Estral. La apasionante definición fue vista por más de 5 mil espectadores en las gradas, que llegaron para ver este encuentro desde todos los rincones de Latinoamérica.

“Estamos muy contentos por el exitoso paso de Worlds por latinoamérica y celebro que la escena competitiva tanto regional como internacional esté teniendo muchos cambios para bien”. comentó Eduardo Cazares, Product Manager de Esports de Riot Games Latam. Además agregó que “estamos emocionados de regresar a Chile y esperamos que la gente siga acompañándonos en lo que será esta nueva temporada de League of Legends”.

Un equipo en riesgo de descenso

Los equipos continuarán sumando puntos de rendimiento en Apertura y Clausura. Estos puntos definirán a un equipo en riesgo de descenso y no dos como en años anteriores. El peor equipo en términos de rendimiento deberá enfrentarse al mejor equipo de las Ligas Regionales de LVP, que se definirá en la gran final entre la Liga Regional Norte y la Liga Regional Sur.

La LLA regresará este 24 de enero y se podrá ver los martes y miércoles desde tu casa o desde la Arena de Artz Pedregal. Sigue toda la información y novedades acerca de la competencia de esports más grande de LATAM a través de los canales oficiales:

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.