Worlds 2020 cerró el pasado domingo el último encuentro de cuartos de final entre G2 Esports y Gen.G. El primero logró ganar los tres partidos y aseguró con comodidad su cupo a semifinales.

El 24 de octubre, se reanuda el Mundial de League of Legends con el partido entre G2 Esports vs. DAMWON Gaming. No cabe duda que el favorito a llegar a la final es el equipo chino, quien llega también de vencer por tres a cero a DRX y ha tenido una gran desempeño en el torneo.

Llaves de semifinales de Worlds 2020

G2 Esports vs. DAMWON Gaming - 24 de octubre 5:00 a.m.

Top Esports vs. Suning - 25 de octubre 5:00 a.m.

Para el 25 de octubre, se ha programado a las 5 de la mañana el partido entre Top Esports y Suning. Este es un encuentro muy parejo, pero las casa de apuestas se inclinan por Top Esports, quien paga 1.48.

Recordemos que se trata de series de cinco partidos, así que todo puede pasar en las series. Fnatic logró ganar los dos primeros partidos contra Top Esports pero perdió los otros tres y quedó fuera en cuartos de final.

Podrás seguir el evento a través de los canales oficiales de LoL Esports. La LLA también cuenta con una transmisión con narración en español y todas las incidencias en vivo. Sigue el evento en el siguiente enlace.