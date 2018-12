Todo va quedando listo para el All-Star 2018 de League of Legends. Los mejores jugadores del mundo se reunirán con influencers de YouTube y Twitch para partidas de exhibición. Aquí podrás ver EN VIVO el evento de cierre del competitivo de LoL.

El 6 de diciembre se dará inicio a este deporte electrónico en el Esports Arena Las Vegas. En total se ha convocado a 64 personajes del mundo de League of Legends para los enfrentamientos, de los cuales 32 son pro-players.

Habrá un torneo 1 vs. 1 entre los profesionales y posteriormente un 2 vs. 2 en el que participarán todos los invitados. Por supuesto, no se dejará de lado la tradición del partido entre Este vs. Oeste, el cual será el que cierre el All-Star 2018.

El 8 de diciembre se cerrará la competición de League of Legends y a su vez todas los torneos oficial del 2018 por parte de Riot Games.