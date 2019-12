Konami no se queda atrás después del lanzamiento de PES 2020. La versión gratuita del simulador de fútbol ya está disponible para las principales plataformas después de tres meses de su lanzamiento oficial.

El PES 2020 Lite es la versión recortada del eFootball Pro Evolution Soccer, y ofrece jugar la competición multijugador online, acceso a myClub y jugar partidos en local, además del modo entrenamiento.

Los equipos disponibles en esta versión de PES 2020 para PS4, Xbox One y PC son los siguientes.

FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern München

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

São Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

Los estadios disponibles en PES 2020 son los siguientes:

Allianz Arena (Bayern Munich)

Allianz Parque (Palmeiras)

Allianz Stadium (Juventus)

PES 2020 llega a Xbox Game Pass

eFootball PES 2020 es uno de los videojuegos que Microsoft agregó a la lista de ocho títulos que se agregarán al catálogo Game Pass para la consola Xbox One. El simulador de Konami llegará justo a otros títulos como Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Tom Clancy’s The Division.

PES 2020 y Tom Clancy estarán disponibles el mismo día a partir del 12 de diciembre. Será el juego de peleas de Naruto el que abra la llegada de los títulos a la Game Pass el 5 de diciembre y después The Witcher 3 hará lo propio el 19.

PES 2020, de este modo, se suma a la colección de otros títulos que también llegaron al Game Pass de Xbox One como Devil May Cry 5, así como Darksiders 3, Halo Master Chief Edition, Minecraft, World War Z, Jump Force, Rocket League, Monster hunter World, The Elder Scroll Online, entre otros.