Real Madrid apuesta a lo grande en eSports: se une a The Global Esports Academy para crear un campus

Las últimas

[{"id":118332,"title":"\u00a1Notici\u00f3n! Sergio Pe\u00f1a podr\u00eda volver a jugar en la Primera Divisi\u00f3n de Espa\u00f1a","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-granada-fc-sergio-pena-consiguio-ascenso-jugara-liga-espana-118332","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6f3bdf2bfa.jpeg"},{"id":118333,"title":"No sue\u00f1en con \u00e9l: Real Madrid descart\u00f3 por completo el fichaje de Neymar, seg\u00fan prensa espa\u00f1ola","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-neymar-descartado-fichaje-merengues-proxima-temporada-118333","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6f8dde10fc.jpeg"},{"id":118138,"title":"Portugal vs. Suiza: \u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde ver EN DIRECTO el choque por la UEFA Nations League?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/portugal-vs-suiza-vivo-uefa-nations-league-cristiano-ronaldo-directv-sports-minuto-minuto-estadio-do-dragao-ver-futbol-directo-gratis-online-fecha-horarios-canales-tv-nnda-nnrt-118138","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5698751dc5.jpeg"},{"id":118259,"title":"One Punch Man 2x09: \u00bfQu\u00e9 sucedi\u00f3 con el nuevo episodio? Conoce por qu\u00e9 no veremos a Saitama esta semana","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-punch-man-2x09-saitama-retrasado-capitulo-semana-nnda-nnlt-118259","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6a9d0588b6.jpeg"},{"id":118336,"title":"No fue f\u00e1cil: Lacey Evans dijo que su debut en el elenco principal de la WWE fue \"muy estresante\"","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-lacey-evans-hablo-debut-elenco-principal-habilidad-microfono-118336","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6f72962677.jpeg"},{"id":118331,"title":"Se filtra el dise\u00f1o de la segunda camiseta del Barcelona para la temporada [FOTO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-camiseta-filtro-segunda-equipacion-azulgrana-temporada-foto-118331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6f770a4bbd.jpeg"},{"id":118045,"title":"Avengers: Endgame | Iron Man y Rescue protagonizan la foto m\u00e1s triste de los Vengadores [FOTO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-revela-nueva-imagen-vengadores-rompera-corazon-118045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/22\/5ce5ae5d43157.jpeg"},{"id":118274,"title":"Per\u00fa vs. Costa Rica EN VIVO: se enfrentan en un partido amistoso previo a la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-costa-rica-ver-vivo-directo-online-gratis-via-movistar-deportes-latina-tv-teletica-7-ver-futbol-gratis-amistoso-internacional-copa-america-2019-118274","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6a3e931d8b.jpeg"},{"id":118334,"title":"Pok\u00e9mon GO: captura m\u00e1s legendarios en junio gracias a este nuevo horario de incursiones","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-captura-legendarios-junio-gracias-nuevo-horario-incursiones-118334","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6f1dfeb3a6.jpeg"},{"id":118328,"title":"No la vieron: la reacci\u00f3n de los medios de Argentina tras eliminaci\u00f3n del Mundial Sub 20 ante Mali [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-eliminado-mali-reaccionaron-medios-ches-derrota-octavos-mundial-sub-20-2019-nndc-118328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6ebd7d6610.jpeg"},{"id":118260,"title":"Avengers: Endgame | \u00a1Tony Stark, presente! Seguidores de Marvel juntan firmas para que vuelva Iron Man","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-avengers-4-marvel-inician-campana-traer-regreso-iron-man-118260","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/18\/5bc8d3266c6d3.jpeg"},{"id":118166,"title":"Avengers: Endgame | Scarlet Witch revel\u00f3 tremendo spoiler del final de 'Infinity War' en 2017","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-scarlet-witch-revelo-tremendo-spoiler-vengadores-2017-nadie-dio-cuenta-118166","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5908fe5cf6.jpeg"},{"id":118284,"title":"Per\u00fa vs. Costa Rica: fecha, hora y canal del partido amistoso que jugar\u00e1 la 'bicolor' previo a la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-vivo-directo-online-ver-partido-amistoso-movistar-deportes-latina-tv-teletica-7-previo-copa-america-118284","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6a4efcca2a.jpeg"},{"id":118179,"title":"PS5 | PlayStation 5 | Te explicamos c\u00f3mo la consola de Sony har\u00e1 funcionar la retrocompatibilidad","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-playstation-5-patente-sony-explica-sera-retrocompatibilidad-consola-118179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59cb75d175.jpeg"},{"id":118329,"title":"MasGamers Festival 2019: \"Johnny Cage\" llegar\u00e1 a Lima, actor Daniel Pesina visitar\u00e1 el evento","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/masgamers-festival-2019-johnny-cage-llegara-lima-actor-daniel-pesina-visitara-evento-mortal-kombat-118329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6eb7838750.jpeg"},{"id":118326,"title":"El Madrid te cambia la vida: el nuevo salario que ganar\u00e1 Luka Jovic como jugador 'blanco'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/luka-jovic-real-madrid-le-pagara-serbio-10-veces-ganaba-frankfurt-118326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6ee1a1e91b.jpeg"},{"id":118319,"title":"Equipo preparado: trece judocas representar\u00e1n a Per\u00fa en los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-federacion-peruana-judo-dio-conocer-lista-13-judocas-representaran-juegos-panamericanos-2019-118319","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e65a45a7e.jpeg"},{"id":118321,"title":"\u00a1Salen con todo! La sorprendente alineaci\u00f3n de Costa Rica para el amistoso contra Per\u00fa [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-sorprendente-alineacion-ticos-amistoso-blanquirroja-fotos-118321","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e9a9bafe9.jpeg"},{"id":118149,"title":"Avengers: Endgame | Magic: The Gathering, lo que debes saber de este universo en la serie de los Russo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-magic-the-gathering-netflix-avengers-4-vengadores-contamos-nuevo-proyecto-hermanos-russo-118149","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5712373501.jpeg"},{"id":118041,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1REVELADO! Por qu\u00e9 Ten Shin Han tiene tres ojos en Dragon Ball","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-dragon-ball-ten-shin-han-tres-ojos-conoce-conocen-118041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf45b8ec1972.jpeg"},{"id":118324,"title":"La incertidumbre que viven los jugadores de Costa Rica en la previa del amistoso frente a Per\u00fa","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-incertidumbre-viven-jugadores-ticos-previa-amistoso-frente-bicolor-118324","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/11\/20\/5bf4c6013e39a.jpeg"},{"id":118322,"title":"Per\u00fa vs. Costa Rica: el valor de los 'Ticos' en el mercados de pases [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-costa-rica-ticos-mercados-pases-fotos-118322","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6df59d0417.jpeg"},{"id":118318,"title":"Nadie se salva: los memes de la eliminaci\u00f3n de Argentina ante Mali del Mundial Sub 20 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-perdio-mali-memes-eliminacion-albiceleste-mundial-sub-20-penales-fotos-118318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e6be31366.jpeg"},{"id":118129,"title":"Dragon Ball Super | Jump Force | Bandai Namco sumar\u00e1 a Krilin al roster de peleadores en pr\u00f3ximo DLC [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-jump-force-dbs-dragon-ball-agregaria-krilin-proximo-dlc-118129","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf561612b289.jpeg"},{"id":118320,"title":"WWE Super ShowDown: fecha, horarios, canales y cartelera del evento de lucha libre en Arabia Saudita","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-super-showdown-fecha-horarios-canales-cartelera-evento-lucha-libre-arabia-saudita-118320","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e82e2a9e9.jpeg"},{"id":117978,"title":"Dragon Ball Super | Adult Swim pasa verg\u00fcenza por este incre\u00edble fallo en la emisi\u00f3n del Torneo del Poder","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-dragon-ball-sufre-fallo-plena-emision-fans-hartos-redes-sociales-117978","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf40a885bbfb.jpeg"},{"id":118226,"title":"\u00bfRa\u00fal Ruid\u00edaz por Paolo Guerrero? El once titular de Ricardo Gareca para el amistoso ante Costa Rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-costa-rica-once-ensayo-ricardo-gareca-amistoso-previo-copa-america-2019-118226","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf677913b5d6.jpeg"},{"id":115749,"title":"Copa Am\u00e9rica Brasil 2019: Horarios, canales, fixture, calendarios, tabla, sedes, c\u00f3mo y d\u00f3nde ver en vivo online","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america-brasil-2019-com-ver-vivo-online-ver-grupos-fixture-calendario-entradas-horarios-sedes-canales-tv-ver-vivo-online-tabla-posiciones-pe-br-co-ec-ar-mx-cl-nnda-nnlt-115749","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/20\/5ce2ff76f2f10.jpeg"},{"id":118167,"title":"No pudo ser: Argentina cay\u00f3 5-4 en penales ante Mali por octavos del Mundiall Sub 20 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mali-vivo-horarios-canales-ver-directo-via-tvpublica-directv-mundial-sub-20-polonia-118167","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e3a4740a5.jpeg"},{"id":118317,"title":"League of Legends | Guardians League llega a ronda de semifinales en su primera edici\u00f3n","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-guardians-league-llega-ronda-semifinales-primera-edicion-118317","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e16ead860.jpeg"},{"id":118174,"title":"Argentina perdi\u00f3 en penales ante Mali que avanz\u00f3 a los cuartos de final del Mundial Sub 20 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mali-vivo-online-directv-sports-octavos-final-mundial-sub-20-2019-latina-directo-polonia-nndc-118174","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e134324bd.jpeg"},{"id":118309,"title":"Espera un poco, un poquito m\u00e1s: Lyon niega acuerdo con el Real Madrid por Ferland Mendy","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-olympique-lyon-niega-acuerdo-casa-blanca-ferland-mendy-nndc-118309","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e316a16a6.jpeg"},{"id":118316,"title":"Spider-Man: Far From Home | Venom podr\u00eda aparecer en la tercera pel\u00edcula del Hombre Ara\u00f1a con Tom Holland","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-venom-aparecer-tercera-pelicula-hombre-arana-tom-holland-spiderman-lejos-casa-ucm-mcu-tom-hardy-118316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6e1bf93b2b.jpeg"},{"id":118313,"title":"\u00a1In extremis! Gol de Konte en tiempo extra para 2-2 en el Argentina vs. Mali [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mali-vivo-gol-in-extremis-konte-penales-mundial-sub-20-2019-video-118313","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6de66aa8fa.jpeg"},{"id":118308,"title":"Alianza Lima: Pablo Bengoechea dirigi\u00f3 su primer entrenamiento y tuvo una charla especial con Kevin Quevedo [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pablo-bengoechea-dirigio-primer-entrenamiento-segunda-etapa-tecnico-fotos-nndc-118308","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d9658973e.jpeg"},{"id":118306,"title":"Se sienten pasos: as\u00ed vive la prensa de Costa Rica el duelo amistoso contra Per\u00fa [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-costa-rica-prensa-centroamericana-vive-duelo-blanquirroja-fotos-118306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d9822adb7.jpeg"},{"id":118312,"title":"Samsung y AMD apostar\u00e1n por los smartphones con alto rendimiento gr\u00e1fico","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-amd-apostaran-smartphones-alto-rendimiento-grafico-moviles-118312","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6dd17b1813.jpeg"},{"id":118307,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: el jugador de la Sub 23 que podr\u00eda llegar a Sporting Cristal","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sporting-cristal-jugador-sub-23-llegar-florida-118307","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d99155d18.jpeg"},{"id":118311,"title":"\u00a1Ya est\u00e1n listos! Federaci\u00f3n Peruana de Triatl\u00f3n defini\u00f3 al equipo que estar\u00e1 en los Juegos Panamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-federacion-peruana-triatlon-definio-equipo-estara-juegos-panamericanos-2019-ada-bravo-jose-gomez-torre-118311","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6dcce2019a.jpeg"},{"id":118293,"title":"Se alistan: estas selecciones ser\u00edan invitadas a la Copa Am\u00e9rica 2020 de parte de Conmebol","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/copa-america-2020-serian-dos-selecciones-invitadas-torneo-conmebol-nndc-118293","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6dbe5def95.jpeg"},{"id":118305,"title":"Real Madrid apuesta a lo grande en eSports: se une a The Global Esports Academy para crear un campus","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/real-madrid-esports-equipo-merengue-une-the-global-esports-academy-crear-campus-118305","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d85e98657.jpeg"},{"id":118292,"title":"Ahora con Luka Jovic fichado: 15 \u00faltimos grandes '9' pasaron por Real Madrid [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-2019-luka-jovic-15-ultimos-grandes-9-pasaron-bernabeu-fotos-118292","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d8185dc27.jpeg"},{"id":118302,"title":"Pie y medio en cuartos: Barco marc\u00f3 el 2-1 de Argentina ante Mali al primer minuto de la pr\u00f3rroga [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mali-vivo-ver-gol-barco-tiempos-extras-mundial-sub-20-2019-video-118302","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d67c96a12.jpeg"},{"id":118298,"title":"Dragon Ball Super | Toonami responde por este terrible error en uno de los episodios del Torneo del Poder","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toonami-dbs-dragon-ball-responder-terrible-error-episodios-torneo-118298","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6cf362183f.jpeg"},{"id":118304,"title":"E3 2019: fechas, horarios, conferencias y d\u00f3nde ver en directo el evento de videojuegos","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/e3-2019-fechas-horarios-conferencias-ver-directo-evento-videojuegos-118304","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d07d9ea7f.jpeg"},{"id":118303,"title":"Google Maps para Android recibe esperada actualizaci\u00f3n antes que los iPhones","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-android-recibe-esperada-actualizacion-iphones-118303","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d589cbee7.jpeg"},{"id":118301,"title":"PlayStation | As\u00ed fueron los dise\u00f1os del logo original de la consola","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/playstation-disenos-logo-original-consola-118301","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/04\/5cf6d18800e01.jpeg"}]