Los deportes electrónicos están en crecimiento. El Real Madrid, a pesar de su resistencia, también ha caído en la tentación de tener un espacio dedicado a los eSports, así lo anunció junto con la presentación de su nuevo estadio. Ahora tiene intenciones de ingresar al competitivo de League of Legends.

Según informa el medio español Movistar eSprots, los 'Merengues' se acercó al club MAD Lions para una alianza histórica. La idea era presentar una candidatura conjunta para una plaza de la LCS de Europa 2019, el eSports oficial de League of Legends del viejo continente.

Lamentablemente, tras varias reuniones, no llegó a cerrarse el trato. Real Madrid se queda sin un gran candidato para entrar en uno de los deportes electrónicos más populares del mundo. Deberá buscar otro club para poder realizar esta alianza.

Por otro lado, MAD Lions, el club de League of Legends , comentaron que el no haber cerrado este acuerdo no significa que no presenten su candidatura a la LCS. Los leones se han fijado esto como objetivo principal.