Game of Thrones: personajes que no volvieron a aparecer hasta la temporada 8

Game of Thrones se convirtió en uno de los programas más grandes de la historia de la televisión, lo que le permitió llegar hasta la octava temporada que se estrenará el domingo 14 de abril. La serie que HBO llevó a la pantalla se basa en la saga ‘A Song of Ice and Fire’ de George RR Martin, y se caracteriza por tener un gran número de personajes, y por ende historias que acompañan la trama principal.

Mientras Martin puede darse el lujo de incluir la cantidad de personajes que desee, los productores del drama de fantasía tienen el tiempo y los recursos limitados, es decir no pueden plasmar toda la novela en la serie.

A lo largo de sus ocho temporadas Game of Thrones ha logrado recuperar algunas de las historias olvidadas de temporadas anteriores y vincularlos a los eventos actuales dentro del show, sin embargo, hay muchos que aún no han regresado y probablemente no lo harán.

Screen Rant compartió una lista con 20 personajes de la serie de HBO que fueron olvidados por los productores.

20. ROBIN ARRYN

​

En la sexta temporada de Game of Thrones Robin Arryn le dio permiso a Petyr Baelish de enviar los ejércitos del Valle al Norte a luchar para recuperar Winterfell. Tras la batalla los hombres juraron lealtad a Jon Snow y, al parecer, se olvidaron de su señor anterior. ¿Qué opina Robin de que su ejército ahora sirva a Jon Snow?



Lino Facioli interpretó a Robin Arryn (Foto: HBO) Lino Facioli interpretó a Robin Arryn (Foto: HBO) Lino Facioli interpretó a Robin Arryn (Foto: HBO)

19. DAARIO NAHARIS

​

Daenerys dejó a Daario a cargo de la Bahía de Dragones, pero desde ese momento se no ha sabido nada de él. Daario tiene un gran control sobre la parte oriental de su imperio, es decir pudo enviar refuerzo cuando los Lannister se unieron a Greyjoy, pero el antiguo amante de la Madre de dragones ni fue mencionado.



Michiel Huisman interpretó a Daario Naharis (Foto: HBO) Michiel Huisman interpretó a Daario Naharis (Foto: HBO) Michiel Huisman interpretó a Daario Naharis (Foto: HBO)

18. LOS BRUJOS DE QARTH



El líder de los brujos, Pyat Pree, fue asesinado por los dragones cuando intentaban robarlos, mientras otro que intentó asesinar a Daenerys en la tercera entrega de la ficción murió a manos de Barristan Selmy, ¿qué sucedió con el resto?



De acuerdo con la novela ‘The Winds of Winter’ fueron capturados por Euron Greyjoy después de salir de Qarth, pero aún no hemos escuchado ninguna explicación en el drama televisivo.



17. LAS PRIMAS TYRELL



Según Olenna Tyrell la destrucción del Sept de Baelor acabó con todos los miembros restantes de su familia, pero en anteriores temporadas se presentó a un grupo de jovencitas que se dirigieron a ella como “Nana”, lo que confirmaría que son primas de Margaery. Entonces, ¿dónde están? ¿También murieron en la explosión?



16. OLYVAR

​

En la quinta temporada de Game of Thrones el testimonio de Olyvar ayudó a que el Gorrion Supremo arrestara a Loras y Margaery. Desde entonces, no se sabe de este personaje, y lo más probable es que tampoco se conozcan novedades.



Will Tudor interpretó a Olyvar (Foto: HBO) Will Tudor interpretó a Olyvar (Foto: HBO) Will Tudor interpretó a Olyvar (Foto: HBO)

15. QUAITHE



En los libros de George RR Martin, Quaithe tiene un papel más importante, sin embargo, en la serie después de advertir a Jorah Mormont sobre el complot para robar los dragones no vuelve a aparecer.



Laura Pradelska interpretó a Quaithe (Foto: HBO) Laura Pradelska interpretó a Quaithe (Foto: HBO) Laura Pradelska interpretó a Quaithe (Foto: HBO)

14. ILYN PAYNE



Ser Ilyn Payne era un sirviente de la familia Lannister y estaba en la lista de Arya Stark por ser el verdugo de Ned, pero desapareció sin ninguna explicación. La verdadera razón de su ausencia es la enfermedad del actor que interpretaba a este personaje, Wilko Johnson. Actualmente, ya está recuperado, es decir, aún es posible que regrese para la temporada final.



Wilko Johnson interpretó a Ilyn Payne (Foto: HBO) Wilko Johnson interpretó a Ilyn Payne (Foto: HBO) Wilko Johnson interpretó a Ilyn Payne (Foto: HBO)

13. KINVARA

​

En la sexta temporada de “Game of Thrones”, Tyrion y Varys solicitan la ayuda de Kinvara, que es la Alta Sacerdotisa del Templo Rojo en Volantis. Kinvara acude al llamado y promete ayudar, pero nunca vuelve a aparecer.



Ania Bukstein interpretó a Kinvara (Foto: HBO) Ania Bukstein interpretó a Kinvara (Foto: HBO) Ania Bukstein interpretó a Kinvara (Foto: HBO)

12. LAS SERPIENTES DE ARENA RESTANTES



Oberyn Martell tiene ocho hijas bastardas, quienes son conocidas como las Serpientes de arena. En el drama de fantasía solo aparecen las tres mayores, y se supone que las restantes están en Dorne, sin embargo, después de la muerte de Obara y Nymeria Sand, ellas no han hecho ningún movimiento contra su enemigo.



11. ANGUY



Anguy fue el arquero de la Hermandad sin estandartes y le enseñó a Arya Stark cómo disparar un arco. Fue visto por última vez cuando buscaba a la menor de los Stark en la temporada 3 y desde entonces no volvió a aparecer, a pesar de que otros miembros de este grupo regresaron en temporadas posteriores.



10. EDMURE TULLY



Edmure Tully fue el novio de la Boda Roja, y aunque no sufrió el desafortunado destino de sus aliados y familiares pasó la mayor parte del tiempo encerrado en una celda. Cuando Arya asesinó a todos los miembros de la Casa Frey, se supone que liberó a Edmure, pero no se sabe dónde está. Pero tal vez aparezca en esta última temporada de “Game of Thrones” ya que su nombre aparece en la lista de actores.



Tobias Menzies interpretó Edmure Tully (Foto: HBO) Tobias Menzies interpretó Edmure Tully (Foto: HBO) Tobias Menzies interpretó Edmure Tully (Foto: HBO)

9. AERON GREYJOY

​

En las novelas Theon Greyjoy tiene tres tíos, pero en el show televisivo solo permanece Euron Greyjoy. Si bien Aeron también apareció en la serie (fue el sacerdote que ungió a Euron después de ganar el Kingsmoot) no tiene el mismo protagonismo que en los libros.



8. KOVARRO

​

Kovarro, que fue uno de los tres hombres que fueron enviados en diferentes direcciones para buscar refugio de los Red Waste. Él descubrió a Qarth y fue visto por última vez saqueando el palacio de Xaro Xhoan Daxos.



7. ILLYRIO MOPATIS

​

Illyrio Mopatis organizó el matrimonio entre Daenerys y Khal Drogo, además le entrega tres huevos de dragón como regalo de boda. Más tarde se revela que Illyrio y Varys estaban conspirando contra el Trono de Hierro y en la quinta temporada Tyrion y Varys pasan un tiempo en el palacio de este personaje que, pero este nunca aparece.



6. MARYA SEAWORTH



Marya Seaworth es la esposa de Davos, aunque no ha aparecido en pantalla si fue mencionada y se mostró una foto de ella en una de las secciones animadas. A pesar del tiempo que Sir Davos no ve a su pareja no parece tener interés en regresar a su lado.



5. AGGO

​

Antes de cruzar la Red Waste, Daenerys envió a tres de sus jinetes de sangre en los últimos caballos que quedaban para encontrar un lugar seguro al que pudieran viajar. Kovarro descubrió la ciudad de Qarth, Rakharo fue asesinado por los soldados de un Khal rival, y Aggo, que fue enviado a buscar algo en el sureste, nunca regresó.



4. LA OTRA MITAD DEL EJÉRCITO DE ROBB STARK



Después de que Robb Stark ejecuta a Rickard Karstark, dice que la mitad de sus fuerzas abandonaron su ejército y regresaron a casa, lo que lo llevó a buscar ayuda de los Freys, pero nunca se menciona lo que les sucedió a los miles de soldados de Karstark que desertaron.



3. LAS TRIBUS DE LA COLINA



En la temporada Tyrion convence a las tribus de la colina de pelear junto a los Lannister contra las Fuerzas Stark, pero cuando la Mano del rey queda en coma después de la Batalla de Blackwater Bay ellos abandonan Desembarco del rey.



Aunque las tribus de las colinas tenían oro y armamento adecuado para convertirse en una amenaza legítima para los señores del Valle nunca fueron mencionados de nuevo.



2. EL ORIGINAL JAQEN H'GHAR



Jaqen H'ghar fue el hombre que le dio a Arya la moneda que la llevó a ser parte de los ‘Hombres sin rostro’, y lo ultimo que se supo de él es que se quedó en la Casa de banco y negro. En las novelas de ‘A Song of Ice and Fire’ él desempeñar un papel fundamental en la historia de Sam en la Ciudadela, pero ahora que Sam llegó a Winterfell parece que Jaqen no volverá.

Tom Wlaschiha interpretó a Jaqen H'ghar (Foto: HBO) Tom Wlaschiha interpretó a Jaqen H'ghar (Foto: HBO) Tom Wlaschiha interpretó a Jaqen H'ghar (Foto: HBO)

1. PRIMER HIJO DE CERSEI



En la primera temporada de “Game of Thrones” Cersei le cuenta a Catelyn Stark que su primer hijo con Robert muere cuando era a penas un bebé. Esto se contradice con las profecías de Maggy la Rana, quien aseguró que la ahora reina tendría tres hijos y no cuatro como muestra la serie.