Durante 15 años al aire, “Grey’s Anatomy” ha pasado por muchos altibajos, incluida la pérdida de la mayor parte de su elenco original, pero sigue siendo muy popular entre los espectadores. Desde su debut en 2005 por la cadena ABC, el drama médico está protagonizado por Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Grey, mostrándonos de cerca su vida profesional y personal.

“Grey’s Anatomy” actualmente se encuentra en la temporada 17, donde hemos visto en “regreso” de Derek Shepherd, el esposo de Meredith que murió en la temporada 11. Meredith Gray y Derek Shepherd fueron la pareja principal de la serie por muchos años, sin embargo, el plan original para ellos era muy diferente.

El primer episodio de “Grey’s Anatomy ” estableció que Derek iba a ser una parte importante de la vida de Meredith. Se conocieron en Joe’s Bar la noche anterior a su primer día en el hospital y terminaron durmiendo juntos. Una vez en el Grey Sloan Memorial Hospital, Meredith se enteró de que Derek asistía allí.

Tiempo después, comenzaron a salir en secreto, ya que sus compañeros de cuarto y colegas no aprobaban su relación porque pensaban que Meredith estaba tratando de ganar favores. Así que llevaron su romance a escondidas, y finalmente, Meredith y Derek se casaron y formaron una familia. Lamentablemente Derek murió en un accidente automovilístico en la temporada 11.

Meredith y Derek se convirtieron en los favoritos de los fanáticos, pero no eran la pareja original que Shonda Rhimes tenía en mente para “Grey’s Anatomy” . En realidad, la creadora del programa quería emparejar a Meredith con Preston Burke.

El personaje fue interpretado por el actor Isaiah Washington hasta el final de la tercera temporada. Los fanáticos recordarán que Preston Burke fue el jefe de cirugía cardiotorácica en el Seattle Grace Hospital y es mejor recordado por su relación con Cristina Yang (Sandra Oh), a quien dejó el día de su boda.

En declaraciones al New York Post en 2013, Pompeo compartió que el plan original era que el personaje de Washington fuera el novio de Meredith, ya que Rhimes “realmente quería poner a un hombre negro en la mezcla”, pero Ellen Pompeo no lo quería. En ese entonces la actriz estaba saliendo con su actual marido, el productor musical Chris Ivery, que es afrodescendiente, y no quería que el público hiciera comparaciones entre su vida de ficción y su vida privada.

Pompeo luego expresó su deseo de tener a “ese niño Dempsey” como socio de Meredith, lo que resultó ser una gran decisión para “Grey’s Anatomy”. Es así como Patrick Dempsey se convirtió en la pareja de Meredith durante once temporadas, considerada una de las relaciones románticas más míticas de la televisión.

Washington dejó “Grey’s Anatomy” en la temporada 3 después de un incidente en el set de grabación, en el que agredió a TR Knight (quien interpretó a George O’Malley) con un insulto homofóbico, por lo que Burke salió del programa.

