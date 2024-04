Es un hecho que a través de WhatsApp se suele compartir información muy importante que no quisieras que caiga en manos de terceras personas, pues no solo se envían mensajes textuales o archivos multimedia, algunos lo utilizan como bloc de notas en donde apuntan sus datos personales de carácter confidencial, como por ejemplo: números de tarjetas de crédito, correos electrónicos, contraseñas, direcciones domiciliarias, etc., es por esta razón que los criminales informáticos tratan de estafarte para robar tu cuenta. Cuando quieres abrir tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo móvil te envían por mensaje de texto SMS o llamada un código de verificación del número telefónico a registrar, sin duda no es el método más seguro porque los estafadores podrían acceder a la misma tras obtener ese código, así que ahora implementaron un nuevo mecanismo denominado “Passkey” o “Claves de acceso”, descubre cómo utilizarlos a continuación.

La guía para usar los “Passkeys” en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña “Configuración” (ícono de un engranaje).

El siguiente paso es buscar y tocar el apartado “ Cuenta ”.

”. Aquí oprime en “ Claves de acceso ”, como puedes apreciar, aparecerá una ventana en donde te indican que serás capaz de iniciar sesión con tu huella dactilar o reconocimiento facial .

”, como puedes apreciar, aparecerá una ventana en donde te indican que . Esta clave se se almacenará de forma segura en un administrador de contraseñas y en tu correo de Gmail.

Procede a pulsar en “ Crear clave de acceso ”.

”. Escoge un correo electrónico personal y dale a “Continuar”.

y dale a “Continuar”. Finalmente, coloca tu huella dactilar, patrón de seguridad o el Face ID.

Listo, cada vez que registres tu cuenta en otro teléfono (que use el mismo correo), tendrás la opción de verificarla con “Passkey”, solamente coloca tu huella o usa el Face ID.

