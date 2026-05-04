Nubia refuerza su apuesta por el gaming móvil en Perú con la nueva serie Neo 5.

En un contexto de crecimiento sostenido del gaming móvil, nubia anuncia la llegada al mercado peruano de su nueva serie nubia Neo 5, una línea diseñada para acercar herramientas de alto rendimiento a una nueva generación de gamers, bajo el concepto “Nacido para ganar”.

La serie está compuesta por los modelos nubia Neo 5 5G y nubia Neo 5 GT, dos dispositivos que comparten un enfoque en rendimiento, control y fluidez, pero que responden a distintos niveles de exigencia dentro del ecosistema gamer.

El nubia Neo 5 5G está orientado a usuarios que buscan una experiencia estable en títulos populares, con transiciones fluidas y menor latencia gracias a su pantalla de 120 Hz y a una arquitectura optimizada para sesiones prolongadas de juego.

Por su parte, el nubia Neo 5 GT eleva la propuesta con características pensadas para una experiencia más competitiva. Entre sus principales diferenciales destaca la incorporación de un sistema de enfriamiento activo con ventilador integrado —poco común en su categoría— que permite mantener un rendimiento sostenido incluso en escenarios de alta exigencia. A ello se suma una pantalla AMOLED de 1.5K y 144 Hz, que ofrece mayor nitidez y fluidez en cada partida.

Ambos equipos integran gatillos físicos configurables (shoulder triggers), potenciados por la tecnología Neo Triggers 5.0, que alcanza una frecuencia de muestreo táctil de 550 Hz y una latencia inferior a 5,5 milisegundos. En la práctica, esto permite registrar acciones casi de forma instantánea, mejorando la precisión y reduciendo el tiempo de reacción en partidas competitivas. Esta experiencia se complementa con Magic Touch 3.0, un sistema optimizado con inteligencia artificial que mantiene la sensibilidad de la pantalla incluso en condiciones exigentes —como manos húmedas o sudorosas—, e identifica los puntos de contacto intencionales para evitar toques accidentales.

A nivel de autonomía, la serie incorpora baterías de alta capacidad y sistemas de carga optimizados para el gaming. Destaca la carga bypass —que alimenta el dispositivo directamente sin sobrecalentar la batería durante el juego— y el diseño de cargador con cable en ángulo de 90°, pensado para ofrecer mayor comodidad y agarre durante sesiones prolongadas.

Asimismo, la experiencia se potencia con un entorno de software impulsado por inteligencia artificial, que aprende los patrones de uso del jugador para optimizar en tiempo real el rendimiento del equipo, gestionar recursos de CPU y GPU, estabilizar los FPS y minimizar interrupciones, priorizando una experiencia fluida y sostenida.

“Buscamos que más usuarios accedan a herramientas que realmente impacten en su desempeño dentro del juego, no solo en la potencia del equipo, sino en el control, la estabilidad y la inteligencia detrás de cada partida. Hoy el gaming móvil exige experiencias cada vez más completas, y con la serie nubia Neo 5 estamos acercando ese estándar a más personas”, señaló Franshesca Saona, Brand Manager de Nubia Perú.

Como parte de su estrategia en el país, nubia anunció además que durante mayo contará con una activación en Roblox, dentro del entorno Perú City. En este espacio, los usuarios podrán participar en dinámicas interactivas, competir en minijuegos y acceder a premios, reforzando la conexión de la marca con la comunidad gamer local.

La serie nubia Neo 5 ya se encuentra disponible en el país. El nubia Neo 5 5G puede adquirirse a un precio sugerido desde S/ 1,099 a través de operadores como Entel, Movistar y Claro. Por su parte, el nubia Neo 5 GT está disponible desde S/ 1,499 en tiendas como Falabella, Plaza Vea y Hiraoka.