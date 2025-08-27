Este jueves 28 de agosto, los cines peruanos recibirán “Atrapado robando”, una de las apuestas cinematográficas más esperadas del año. La película, protagonizada por Austin Butler (Elvis, Dune: Parte Dos) y Matt Smith (Doctor Who, House of the Dragon), combina elementos de suspenso, drama y acción en un relato cargado de tensión y giros inesperados.

¿De qué trata?

La película está ambientada en 1998, en el vibrante y peligroso escenario del East Village neoyorquino. Hank Thompson (Austin Butler), un ex fenómeno del béisbol que sufre las consecuencias de una lesión que cortó su carrera, ahora sobrevive como bartending mientras su equipo favorito está en una inesperada carrera hacia el campeonato.

Un favor inocente, cuidar al gato de su vecino punk Russ (Matt Smith), lo arrastra sin querer hacia una aventura en la que Hank se verá sumido en una lucha por su supervivencia, usando solo su ingenio y suerte.

Elenco estelar

Austin Butler como Hank Thompson.

como Hank Thompson. Zoë Kravitz como Yvonne, su novia y paramédica.

como Yvonne, su novia y paramédica. Matt Smith como el excéntrico vecino Russ.

como el excéntrico vecino Russ. Además completan el reparto: Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne, Bad Bunny, Carol Kane, entre otros.

Producción y estilo cinematográfico

Basada en la novela homónima de Charlie Huston, quien también adaptó el guion.

Producción de Columbia Pictures y Protozoa Pictures, con cinematografía de Matthew Libatique y música original de Rob Simonsen, junto a cinco pistas del grupo británico Idles.

La ambientación se llevó a cabo en locaciones reales del East Village, con neoyorkinos locales que hacían las escenas más reales, corriendo y viviendo al ritmo de la gran ciudad.

Datos curiosos

La banda Idles no solo compuso canciones para la banda sonora, sino que también aportó el tema Rabbit Run , buscando canalizar la energía punk de los 90.

, buscando canalizar la energía punk de los 90. Originalmente, la adaptación cinematográfica de la novela había sido planificada desde 2013 con otro actor, antes de concretarse con Aronofsky y Austin Butler en 2024.

Butler realiza todas las acrobacias en esta película- los realizadores jamás llamaron a su doble. Para Aronofsky resultaba de suma importancia poder generar acción realizable por la estrella.

¿Por qué verla?

“Atrapado robando” es una ventana a una época y un entorno muy específicos, una experiencia inmersiva donde cada detalle —desde la banda sonora hasta el vestuario— está cuidadosamente construido para que el espectador sienta, casi en carne viva, la ansiedad, el humor negro y la lucha interna de su protagonista. Las actuaciones, magnéticas y precisas, elevan la narrativa a un nivel que trasciende lo anecdótico.

Los cinéfilos peruanos podrán disfrutarla en cartelera a partir del 28 de agosto, en las principales cadenas de cine del país. Una cita ineludible para quienes buscan cine de autor con carácter, profundidad y una buena dosis de riesgo narrativo.