Hugh Jackman se había retirado para siempre del personaje de Logan, por eso fue una gran revelación el anuncio de que regresaba con las garras para la película “Deadpool & Wolverine” de Ryan Reynolds, su gran amigo. El actor estadounidense, por ello, ha contado la verdad detrás de esa decisión de salir del retiro para volver al personaje que lo colocó para siempre en el universo de los superhéroes de Marvel.

Ya está todo listo para el estreno de la tercera entrega de “Deadpool”. Con un elenco variado, del cual se esperan muchas sorpresas, la cinta dirigida por Shawn Levy. Reynolds también trabajó en el guion.

Incluso se ha trabajado en la historia para evitar una incoherencia, ya que Wolverine murió en la película “Logan”. Ese fue uno de los puntos más discutidos por los seguidores de este género cinematográfico.

Antes de que te cuente más del regreso de Hugh Jackman como Logan, te dejo el tráiler oficial de la película “Deadpool & Wolverine”.

¿POR QUÉ HUGH JACKMAN SALIÓ DEL RETIRO PARA SER LOGAN EN “DEADPOOL & WOLVERINE”?

Hugh Jackman reveló que salió del retiro para volver a interpretar a Logan por Ryan Reynolds. El actor dijo a Rotten Tomatoes que, desde que vio “Deadpool 1″, supo que Wolverine debía estar junto a Deadpool en una cinta y que estaba enterado que los fans querían lo mismo.

“Estaba en camino, solo estaba conduciendo, y literalmente, como un relámpago, supe, en lo más profundo de mi interior, que quería hacer esta película con Ryan... para que Deadpool y Wolverine se unieran”, manifestó.

Agregó que cuando se retiró pensó que, en realidad, “había terminado”, pero ver la primera película del superhéroe protagonizado por Reynolds le cambió el parecer.

“Hace 10 años llegué a un punto en el que pensaba: no lo estoy disfrutando. Me dolía. Fue duro. Pero tuve un descanso y estuve bailando mucho. He estado haciendo espectáculos en el escenario. Y cuando volví, fue muy divertido”, dijo Jackman en la revista People.

Logan y Deadpool en una escena de la película "Deadpool & Wolverine" (Foto: Marvel)

¿CÓMO VER “DEADPOOL & WOLVERINE”?

La película “Deadpool & Wolverine” estará disponible en las carteleras de cine en todo el mundo a partir del jueves 25 de julio. Por lo que debes consultar tu sala local para no perderte una función.

Mientras que, en el caso del streaming, todavía no hay una fecha oficial del lanzamiento de la película en una plataforma, pero se estima que esté después de un mes de su paso por los cines.