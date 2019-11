“Deadpool” se ha convertido en uno de los personajes favoritos de Marvel luego de que 20th Century Fox lanzara su película oficial en el 2016 para luego estrenar su segunda parte en el 2018. Ahora, los fans esperan pacientemente la tercera parte del llamado ‘Mercenario Bocazas’, una que aún podría quedar algo de tiempo para ver la luz en la pantalla grande.

Y es que desde el final de la producción de “Deadpool” 2 han pasado muchas cosas entre FOX y Marvel, en especial después de la compra de Disney al primero que integró todos los personajes, incluyendo a “Deadpool”, a la parrilla que el estudio cinematográfico podía integrar al MCU.

A partir de ese momento el clamor de los fans ha sido uno: hacer una tercera película de Deapool integrando elementos de Marvel Studios en ella. Hoy en día si es posible hacerlo, y por lo que se vio en el Instagram oficial de Ryan Reynolds, el actor que encarna a Deadpool en el cine, parece que todo va viento en popa para la parte 3 de la franquicia.

Sin embargo, él no es el único que ha dado su opinión al respecto. En anteriores ocasiones los productores y antiguos directores de las películas han dicho que están más que dispuestos en hacer una secuela, aunque no todos estén de acuerdo con ello.

Recientemente, en ‘The Adam Carolla Show’ TJ Miller, el reconocido actor y comediante estadounidense que representa al mejor amigo de Wade Wilson, comentó que no creía que era necesaria una tercera parte de “Deadpool” y que pensaba que era mejor que Marvel concentrara sus esfuerzos en hacer spin-offs del universo del personaje, tal como la X-Force.

“Están haciendo la X-Force, entonces Deadpool y Cable, creo, además de otros personajes están dentro de la X-Force, y ahora hay muchos personajes en ese mundo donde no hay realmente un espacio para me para hacer X-Force,” comentó Miller. “Debido a esto, no han decidido si quieren hacer Deadpool 3. Y para ser honesto, preferiría que no lo hicieran y he aquí el por qué.”

“The Hangover II fue muy graciosa. The Hangover III se sintió como un robo de dinero… Creo que Deadpool 2, fue mucho mejor de lo esperado. Creo que terminó saliendo muy bien, y estaba preocupado por ello. ¿Qué pasaría si Deadpool 3 es un “eh”? ¿Qué pasa si miras todo lo que se ha hecho y se ve una diferente (que lo arruinó)?”

Al parecer, Miller tiene ese temor de que una secuela no haga justicia con todo lo que se ha trabajado en las dos partes de “Deadpool”. No obstante, considerando que la segunda película del ‘Mercenario Bocazas’ dio un total de 734 millones de dólares en la taquilla mundial, es muy posible que la compañía quiera otra secuela.

Rhett Reese y Paul Wenick, los escritores de las películas de Deadpool, han comentado que aún tienen contacto con Ryan Reynolds y se han mostrado dispuestos a escribir una tercera parte si así lo requiere el actor y productor:

“Seguimos en contacto con Ryan,” comentó Wenick a Comicbook. “Tenemos numerosos proyectos con él. Mirando hacia delante, tenemos “6 Underground” en Netflix que se estrenará en diciembre con Ryan. Luego, estamos re-escribiendo Clue para él en este momento, que posiblemente comience su grabación en primavera y otros proyectos, que no incluyen a Deadpool, que esperamos salgan a la luz muy pronto,” confesó Wernick.

“Él es ‘nuestra musa’. Haríamos lo que sea por Ryan, cualquier proyecto, si puedieramos. Lo amamos tanto. Es un actor brillante y un gran amigo. Yeah. Cuando ese texto llegue, abriremos el ‘Borrador Final’ y comenzaremos con el título de página para Deadpool 3”.