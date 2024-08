Este jueves, se lanzó un sitio web oficial para anunciar la adaptación al anime de la popular serie de novelas ligeras “From Old Country Bumpkin to Master Swordsman”, escrita por Shigeru Sagazaki. La esperada serie se emitirá en abril de 2025, generando gran expectativa entre los fanáticos del género. El equipo principal detrás de esta adaptación cuenta con figuras destacadas en la industria del anime. Akio Kazumi, conocido por su trabajo en “Loner Life in Another World” y “Fist of the Blue Sky Regenesis”, será el director.

La responsabilidad de los guiones recae en Kunihiko Okada, guionista de “The Demon Sword Master of Excalibur Academy” y la segunda temporada de “By the Grace of the Gods”. La dirección de animación en jefe estará a cargo de Satsuki Hayasaka, reconocida por su trabajo en “The Demon Sword Master of Excalibur Academy” y “Yatogame-chan Kansatsu Nikki”. La música será compuesta por Yasuharu Takanashi, famoso por sus composiciones en “Baki Hanma vs. Kengan Ashura” y “Fairy Tail”.

¿De qué trata este nuevo anime?

La trama de “From Old Country Bumpkin to Master Swordsman” sigue a Beryl Gardinant, un autoproclamado “viejo humilde” que trabaja como instructor de espada en un tranquilo pueblo rural. En su juventud, Beryl soñaba con convertirse en un maestro espadachín, pero esos días de ambición quedaron atrás. Todo cambia cuando recibe una visita inesperada de un famoso exalumno que lo nombra instructor especial de los caballeros de la Orden Liberion.

Beryl se reúne con sus antiguos alumnos, quienes ahora ocupan posiciones destacadas: entre ellos, caballeros de élite, un mago experto y un aventurero de alto rango en el gremio. La pregunta que surge es, ¿por qué todos desean su tutela? A medida que Beryl se adapta a su nuevo papel, se enfrenta a un desafío mayor, demostrando que sus días de gloria aún no han terminado.

Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru - póster promocional (Foto: ossan-kensei)

La serie de novelas ligeras “From Old Country Bumpkin to Master Swordsman” comenzó como una publicación en el sitio web Shōsetsuka ni Narō en noviembre de 2020. Debido a su creciente popularidad, Square Enix publicó el primer volumen con ilustraciones de Nabeshima en abril de 2021. Hasta la fecha, la serie ha continuado ganando seguidores, y el octavo volumen está programado para lanzarse el próximo 6 de agosto.

El anuncio de la adaptación al anime ha generado una ola de entusiasmo entre los lectores de las novelas y los seguidores del anime. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos y teorías sobre cómo se desarrollará la trama en su versión animada. La combinación del talentoso equipo de producción y la rica historia de Beryl Gardinant promete ofrecer una experiencia emocionante y conmovedora para los espectadores.

Con su lanzamiento previsto para abril de 2025, “From Old Country Bumpkin to Master Swordsman” se perfila como una de las series más esperadas del año. Los fanáticos esperan con ansias más detalles sobre la adaptación y están ansiosos por ver a sus personajes favoritos cobrar vida en la pantalla.

