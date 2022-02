En el anterior episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, mientras en la fiesta de cumpleaños de Maddy (Alexa Demie), las relaciones se celebran y cuestionan, Jules (Hunter Schafer) recurre a Elliot (Dominic Fike) en busca de consejo.

Además, Rue (Zendaya) abre su maleta llena de droga, que por cierto solo consume en ugar de vender, y dice: “Dios, solo espero que Jules no se entere de lo que estoy a punto de hacer”, pero Elliot finalmente revela su secreto.

Cal hace un viaje por el camino de la memoria y termina tan ebrio que lo echan del bar, llega a su casa y revela su historial sexual. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio de “Euphoria”?

Cassie llorando por el desamor de Nate en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Euphoria" (Foto: HBO Max)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “EUPHORIA” TEMPORADA 2 CAPÍTULO 4?

El quinto episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, se estrenará este domingo 6 de febrero de 2022 en HBO Max. Cada domingo saldrá un nuevo capítulo de la serie creada por Sam Levinson.

HORARIO DE LA TEMPORADA 2 DE “EUPHORIA”

México: 8:00 pm.

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

¿QUÉ PASARÁ EN “EUPHORIA” TEMPORADA 2 CAPÍTULO 4?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘Stand Still Like the Hummingbird’ (‘Quédate quieto como el colibrí’) (2x05), quinto episodio de la segunda temporada de “Euphoria”, destino tiene una forma de alcanzar a aquellos que intentan dejarlo atrás.

Por lo visto en el tráiler del nuevo episodio, Rue podría tener una sobredosis, ya que no aparece en el avance y Jules luce muy angustiada sollozando en su cama. Además, la presencia de la policía podría ser señal de que algo saldrá mal.

El video inicia con la voz en off de Laurie, la narcotraficante que le vendió la droga a Rue en capítulos anteriores. “Cuanto más tiempo usas, todos los químicos en tu cerebro que te hacen sentir bien comienzan a debilitarse y marchitarse. Las cosas que no se sienten bien ya no se sienten tan mal”, señala.