El paso del tiempo, la inmortalidad y la vida fugaz, no son temas nuevos. Muchos dirían, y con razón, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero el interés que nos generan algunas historias están más relacionadas con la forma en que se cuentan. Esto me ha pasado con “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), un anime que se ha alzado como uno de los mejores de la temporada (para este redactor, la novedad más resaltante de 2023). Y quizá no la hayas visto, en medio de excelentes historias como “Jujutsu Kaisen”, “One Piece”, “Kimetsu no Yaiba”, “Bleach”, “Oshi no Ko”, “Shingeki no Kyojin” y un largo etcétera. Todavía estás a tiempo de disfrutar de este anime en Crunchyroll.

“Frieren” ha conseguido hacerle batalla a las producciones consolidadas con una propuesta sobria pero bien hecha. La animación es exquisita con sus paleta de colores y su forma de videojuego que no hace ruido en medio del pausada y extensa travesía de la protagonista.

Se trata de la adaptación del manga homónimo, “Sōsō no Frieren” en japonés, de Kanehito Yamada (escritura) y Tsukasa Abe (dibujo). Esta versión apareció en 2020 y ha vendido más de 2 millones de copias (contadas hasta 2021). En 2023, alcanzó los 12 volúmenes. Ese éxito se ha replicado en la televisión.

Antes de que sepas más de la trama de este shonen, te dejo el tráiler oficial de la temporada 1 de “Frieren: Más allá del final del viaje”, uno de los mejores animes que han aparecido en 2023.

¿DE QUÉ TRATA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

“Frieren: Beyond Journey’s End” empieza por el final de una aventura, la del grupo de héroes que, tras un viaje de 10 años, consigue derrotar al Rey Demonio y traen paz y prosperidad al mundo. Los protagonistas de esta historia, que vamos conociendo de a pocos, son la elfa Frieren (hechicera), el humano Himmel (el héroe), el enano Eisen (guerrero) y el humano Heiter (“sacerdote corrupto”, en broma de Frieren).

Los cuatro tienen un viaje histórico que, en los próximos años, todos los habitantes recordarán. Lo particular aquí es que para Frieren una década no es mucho tiempo, ya que ella vive muchísimos años (su vida hasta ese punto ya ha sido muy larga). Así que, al final de la guerra, toma sus cosas y sigue su viaje de recolectar magias (algunas triviales pero graciosas, como derretir ropa).

Sus amigos, en cambio, tienen esos años compartidos como un regalo preciado, algo que mantendrán vivo hasta cincuenta años después, cuando Frieren regresa para la Lluvia de Estrellas de Medio Siglo, como les prometió antes de partir. Sus amigos, por supuesto, han envejecido. Ella sigue igual.

Lo que más me gustó de los primeros episodios es que estamos como Frieren, sin entender bien de qué va esta historia. Con la muerte y los recuerdos, ella va encontrando sentido al viaje de 10 años que hizo junto al grupo de héroes, quitándose la idea de que se trató de algo pasajero por la brevedad que significó en su larga vida.

De a pocos, vemos a Frieren valorar más la existencia, mirando por encima de sus grimorios, libros de magia, para entender con las personas que la acompañan en sus vivencias. Y que la cantidad de tiempo, así sea uno o cien años, en verdad pesan más por lo que se ha compartido que por lo transcurrido. Que la vida, a pesar de que se acabe, tiene esa magia a veces incomprendida de llevarse lo fugaz y bello al final de la aventura.

Frieren con los otros miembros del grupo de héroes, cuando todavía eran jóvenes, en el anime "Frieren: Más allá del viaje" (Foto: Madhouse)

PERSONAJES DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

Frieren: maga elfa con una vida extremadamente larga

Fern: aprendiz humana de Frieren

Stark: caballero humano que se une a Frieren y Fern en su viaje

Himmel: héroe humano que dirigió el grupo que derrotó al Rey Demonio

Eisen: guerrero enano que formaba parte del grupo que derrotó al Rey Demonio

Heiter: sacerdote humano que formaba parte del grupo que derrotó al Rey Demonio

Gabel: mago elfo que es amigo de Frieren

Genau: mago humano que es amigo de Frieren

Glück: elfo que es amigo de Frieren

La diosa de la creación: deidad que creó el mundo

Gorilla: guerrero orco que se convierte en amigo de Frieren

Graf Granat: noble humano que es amigo de Frieren

Grausam: mago humano que es enemigo de Frieren

¿CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

Los episodios de “Frieren: Beyond Journey’s End” están disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll. Para ver los capítulos el día de su estreno (los viernes) y sin publicidad, debes contar con un usuario Premium.

