“Grandes Esperanzas” (Great Expectations) es una producción basada en la novela homónima del escritor inglés Charles Dickens que fue publicada en 1860 como a través de varios capítulos en una revista de la época que pertenecía al escritor que se llamaba All the Year Round. La serie no es la primera que se realiza sobre la historia, ya que en el mundo cinematográfico también se han realizado otras series y película.

El programa trata sobre Phillip Pirrip, un huérfano apodado “Pip” que vive con su hermana y cuñado, debido a que sus padres han fallecido. Posteriormente, él es enviado a la casa de una señora adinerada donde conoce a Estella de quien se enamora, pero ella solamente se dedica a tratarlo mal debido a su aspecto. A continuación, te contamos la fecha de estreno de la serie y la cantidad de capítulos.

¿Qué día se estrenará “Grandes Esperanzas”?

La producción llegará el 28 de junio a Star Plus, de acuerdo con sus creadores el programa es muy fiel a la historia, la cual muchos consideran tiene pasajes relacionados con la vida de Dickens.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “Grandes Esperanzas”?

La producción podrá ser vista en Star Plus, plataforma que tiene películas, series y eventos deportivos de ESPN que puedes disfrutar por un costo de 44.90 soles mensuales. Recuerda que si adquieres el streaming y Disney Plus puedes pagar un precio especial por ambos.

¿Cuántos episodios tendrá “Grandes Esperanzas”?

La serie contará con seis episodios que estarán disponibles en la plataforma desde el día de estreno. hasta ahora no se ha informado algo diferente.

¿Cuál es el argumento de “Grandes Esperanzas”?

La producción trata sobre Phillip Pirrip (Whitehead), un joven huérfano que desea conseguir un mejor estilo de vida, todo podría cambiar gracias a la misteriosa señorita Havisham (Colman) que le muestra un oscuro mundo de posibilidades. Ante las grandes expectativas depositadas en él, Pip tendrá que averiguar el verdadero precio de este nuevo mundo y si realmente esos cambios valen la pena para convertirse en el hombre que desea ser y de esa forma también obtener el cariño de Estella.

Reparto de “Grandes Esperanzas”

Shalom Brune-Franklin

Ashley Thomas

Johnny Harris

Hayley Squires

Owen McDonnell

Trystan Gravelle

Laurie Ogden

Rudi Dharmalingam

Tom Sweet

Chloe Lea

Matt Berry

Tráiler de “Grandes Esperanzas”

¿Qué otras producción sobre “Grandes Esperanzas” hay en streaming”?

A lo largo de los años, el mundo del cine ha buscado la forma de que la obra de Dickens esté presente, así que se han realizado algunas series y películas sobre el famoso libre que aunque se publicó hace más de 100 años sigue siendo muy popular entre los directores y productores que se esmeran al adaptarla.

Grandes Esperanzas (2012) está en Prime Video, Pluto Tv y Vix.

Grandes Esperanzas (2013) se encuentra en Apple Tv y BHD.