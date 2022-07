El pasado viernes 1 de julio se estrenaron los dos últimos episodios de la cuarta temporada de “Stranger Things” a través de Netflix. Así, con un final impactante, algunas muertes inesperadas y momentos muy comentados a través de las redes sociales, se despedía esta entrega de la exitosa serie de televisión.

De esta manera, muchos seguidores se preguntan qué ocurrirá en la quinta temporada de la producción, que ya ha sido anunciada como la última por parte de los hermanos Duffer, creadores de la ficción. En ese sentido, se cuestiona que sucederá con Max, Eleven, Mike y compañía.

Por ello, hoy te contaremos qué se tendría planeado para una de las protagonistas, de acuerdo con la propia actriz que la interpreta desde la primera temporada. A continuación, conoce si Nancy Wheeler tendrá un spin-off tras la temporada 5 de la serie de Netflix “Stranger Things”, según Natalia Dyer.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE NANCY WHEELER EN “STRANGER THINGS”?

En una reciente entrevista para Cosmopolitan, la actriz Natalia Dyer habló acerca del futuro de Nancy Wheeler en la próxima temporada 5 de “Stranger Things”. Así, la actriz se refirió a los rumores sobre una posible muerte de su personaje, tal como presumen algunos fans.

“Personalmente, espero que no se muera, pero si lo hace, ojalá sea bueno. Siempre he tenido tanta curiosidad sobre cómo sería su vida después de todo esto. Lo más interesante para mí no son todas las cosas importantes, siempre se remonta a los personajes que terminan en un lugar que se siente como un final satisfactorio para todos”, expresó la intérprete estadounidense.

Natalia Dyer de “Stranger Things” se refirió a los rumores sobre una posible muerte de su personaje, tal como presumen algunos fans (Foto:@nattyiceofficial / Instagram)

¿QUÉ DIJO NATALIA DYER SOBRE EL POSIBLE SPIN-OFF DE NANCY EN “STRANGER THINGS”?

Además, durante la conversación, se planteó la posibilidad de la creación de un futuro spin-off sobre el personaje. Esto, debido a que los creadores han dejado claro que, si bien la serie terminará con su quinta temporada, se realizará una nueva producción en Netflix sobre el universo creado por los Duffer.

De esta manera, la actriz explicó que podría participar del proyecto, si cuenta con el respaldo de los hermanos creativos. Además, señaló cuál sería el empleo que ella le otorgaría a la hermana mayor de Mike.

“No lo descartaría (el spin-off de Nancy Wheeler), si los creadores de ‘Stranger Things’ estuvieran involucrados (...) Siempre he pensado en que Nancy se convertiría en una especie de detective, una espía genial, una cazadora secreta de monstruos”, manifestó Natalia Dyer.

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES SOBRE EL SPIN-OFF DE “STRANGER THINGS”?

Como se mencionó, de acuerdo con los hermanos Duffer, ya existe la idea establecida de crear una serie que amplíe la famosa franquicia de Netflix: “Todavía hay muchas más historias emocionantes que contar dentro del mundo de ‘Stranger Things’. Nuevos misterios, nuevas aventuras, nuevos héroes inesperados”, señalaron.

Respecto a lo que se abordaría en esa producción, ellos han tratado de ser muy reservados. No obstante, ya advirtieron que será algo muy distinto a lo que ya hemos visto y que la única persona que sabe sobre lo que tratará es Finn Wolfhard, actor que interpreta a Mike Wheeler en “Stranger Things”.

“Creemos que todos, incluido Netflix, se sorprenderán cuando escuchen el concepto, porque es muy, muy diferente. De alguna manera, Finn Wolfhard, que es un niño loco e inteligente, adivinó correctamente de qué se trataría. Pero aparte de Finn, ¡nadie más lo sabe!”, dijeron.

Con el tiempo, veremos si esta nueva producción abordará la historia de Nancy como esta “cazadora secreta de monstruos” que imagina Natalia Dyer o, finalmente, se tratará de algo completamente nuevo que, quizá, no involucre al elenco actual de la ficción.