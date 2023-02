¿Tanjiro Kamado como Pilar? A puerta del estreno de la temporada 3 de “Demon Slayer”, se ha visto que el protagonista de la historia de Koyoharu Gotuge se ha enfrentado a poderosos adversarios, las Lunas Demoníacas, pero que la distancia entre sus poderes, en especial con compañeros como Kyōjurō Rengoku y Tengen Uzui, todavía es muy amplia. ¿Pero esto cambiará en algún punto de “Kimetsu no Yaiba”? Para esto, debemos revisar el manga y, por supuesto, pisar un campo minado de spoilers.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la meta principal de Tanjiro es que Nezuko, su hermana, vuelva a ser humana, después de que Muzan Kibutsuji la convirtiera en un demonio. Por eso entró al Cuerpo de Exterminio de Matademonios. En el camino, su objetivo se ha mantenido.

Tanjiro no tiene como sueño el convertirse en un Pilar, como el arquetipo del héroe del shonen que busca alcanzar algo. Pero sabe que, para acercarse más a Muzan, no hay otro camino que ser igual o más fuerte que los matademonios más habilidosos del anime.

La muerte del Pilar del Fuego le dejó en claro el nivel superlativo de las Lunas Superiores. Y, aunque fue un triunfo, el hecho de estar al borde de la muerte por la pelea con la sexta Luna Demoníaca, le reafirmó que todavía le falta mucho trecho. Entonces, en los próximos arcos de “Demon Slayer”, ¿Tanjiro será un Pilar para lograr su objetivo de salvar a Nezuko?

¿TANJIRO SE CONVIERTE EN UN PILAR EN “DEMON SLAYER”?

No, Tanjiro no se convierte en un Pilar dentro de la historia de “Demon Slayer”. En el manga, que culminó el 15 de mayo de 2022, se vio que el protagonista no llegó a tener el grado más alto del Cuerpo de Exterminio de Demonios, porque esta organización terminó por desaparecer después de la última batalla contra Muzan.

Lo que sí es predecible es que el nivel alcanzado por Kamado fue superior a la de un Pilar. Por supuesto, sin esa fuerza, no hubiera sido posible avanzar en las siguientes peleas contra las Lunas Demoníacas, las cuales tomarán otro camino a partir de la temporada 3 de “Kimetsu no Yaiba”.

El final feliz de esta serie, sin embargo, no es de las más sencillas, porque hay varios giros imprevistos y despedidas dolorosas hasta el último momento de la pelea final contra el Rey de los Demonios. Lo importante es el viaje, la travesía para conseguir la meta.

Por eso, “Demon Slayer” quedó como uno de los mejores mangas publicados en los últimos años, una historia que ha alcanzado un nivel más elevado por la excelente animación del estudio Ufotable, lo que se ha consolidado en el final de la temporada 2 y en la película “Rumbo a la Aldea de los Herreros” y los nuevos capítulos que llegan en abril.

¿POR QUÉ NO LE DIERON EL RANGO DE PILAR A TANJIRO?

Porque no fue necesario. El vértigo de la pelea de los matademonios con las Lunas Superiores más poderosas no dio tiempo para el descanso ni mucho menos para los nombramientos dentro de la organización, aunque esta sí tiene un cambio clave pero producto de las circunstancias que sucederán después del los arcos de la Aldea de los Herreros y del Entrenamiento Pilar.

