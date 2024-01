Algunas de las películas más populares de Margot Robbie son “El lobo de Wall Street”, “Focus”, “Suicide Squad”, “Tonya”, “Mary Queen of Scots”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Babylon” y “Barbie”, película por la que fue nominada a varios premios de la industria cinematográfica. Pero ¿sabías que también participó en “The Legend of Tarzan”?

La película dirigida por David Yates, protagonizada por Alexander Skarsgård y basada en el personaje de ficción Tarzán, creado por Edgar Rice Burroughs, se estrenó en 2016 y recaudó más de 350 millones de dólares tras su estreno. Aunque en su momento no fue tan popular, tras su incorporación en el catálogo de Netflix Estados Unidos, en enero de 2024, se ha posicionado en el primer lugar del Top 10 de las películas más populares de la plataforma de streaming.

Entonces, ¿qué más se sabe sobre “The Legend of Tarzan” (“La leyenda de Tarzán” en español), película en la que Margot Robbie interpreta a Jane Porter, la esposa del hombre criado por simios?

Samuel L. Jackson como George Washington Williams, Margot Robbie como Jane Porter y Alexander Skarsgård como Tarzán en la película "The Legend of Tarzan" (Foto: Warner Bros. Pictures)

SINOPSIS DE “LA LEYENDA DE TARZÁN”

De acuerdo con la descripción de Netflix, en “The Legend of Tarzan”, película escrita por Stuart Beattie, Craig Brewer, John Collee y Adam Cozad, “después de vivir un tiempo en el Londres civilizado del siglo XIX, Tarzán, criado como simio, regresa al Congo salvaje y se enfrenta a abominables colonialistas”.

Por supuesto, su amada esposa, Jane Porter (Margot Robbie), lo acompaña en el viaje encomendado por el rey belga Leopoldo.

TRÁILER DE “THE LEGEND OF TARZAN”

REPARTO DE “LA LEYENDA DE TARZÁN”

Alexander Skarsgård como John Clayton III, Lord Greystoke / Tarzán.

Rory J. Saper como Tarzán hasta los 18 años.

Cristiano Stevens como Tarzán a los 5 años.

Margot Robbie como Jane Porter, Lady Greystoke.

Ella Purnell como Jane Porter de joven.

Christoph Waltz como Capitán Rom.

Samuel L. Jackson como George Washington Williams.

Djimon Hounsou como Jefe Mbonga.

Jim Broadbent como Primer Ministro Británico.

¿CÓMO VER “THE LEGEND OF TARZAN”?

Desde Estados Unidos, “The Legend of Tarzan”, película que se estrenó el 1 de julio del 2016, se puede ver a través de Netflix, por lo tanto, solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

En América Latina, “La leyenda de Tarzán” está disponible en Amazon Prime Video.