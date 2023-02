“Winnie the Pooh: Miel y sangre” (”Winnie the Pooh: Blood and Honey”) es la película de terror que trae de regreso a dos personajes clásicos de la infancia de toda una generación: Pooh y Piglet. Aunque, en realidad, ahora son psicópatas después de que Christopher Robin los abandonó.

Sin dudas, una propuesta muy interesante dentro del género slasher y que es posible debido a que, desde enero del 2022, The Walt Disney Company ya no posee los derechos cinematográficos exclusivos de estas figuras.

Así, llama la atención la ausencia de otro amigo del recordado oso en esta peculiar adaptación del libro de A. A. Milne. Entonces, ¿quieres saber por qué Tigger no aparece en la película? En las siguientes líneas, te contamos lo que conocemos al respecto.

¿POR QUÉ TIGGER NO APARECE EN LA PELÍCULA “WINNIE THE POOH: MIEL Y SANGRE”?

Como sabemos, muchas obras infantiles han pasado a dominio público. Por eso, directores como Rhys Frake-Waterfield han decidido hacer su propia versión de estas historias y convertirlas en producciones dirigidas a un público mayor de edad.

En ese sentido, el libro “Winnie-the-Pooh” de A. A. Milne (1926) es uno de los textos que ya está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización, por lo que el cineasta puede representar sin problemas a Pooh y Piglet como seres antropomórficos.

No obstante, Tigger apareció por primera vez en la obra “The House At Pooh Corner” (1928). De esta manera, el personaje aún está afectado por los derechos de autor y sigue asociado a Disney.

“Tigger, por ejemplo no es de dominio público. Por lo tanto, no se permitió que lo usaran en la historia”, afirmó Frake-Waterfield a SFX Magazine.

“Winnie the Pooh: Blood and Honey” es el sangriento live-action basado en los personajes de A. A. Milne (Foto: ITN Studios)

OTRAS VERSIONES DE TERROR SOBRE DIBUJOS ANIMADOS

Además de este film, el director producirá dos películas que mostrarán el lado más oscuro de Peter Pan y Bambi. Según su perspectiva, busca alejarse completamente de los proyectos de la popular empresa de Mickey Mouse.

“Cuando se nos ocurrió esto, sabíamos que tendríamos que tener mucho cuidado con los elementos que usábamos. No podíamos dejarnos influenciar por la versión de Disney en absoluto, así que conscientemente no vi nada de ellos. Yo revisé el libro y traté deliberadamente de hacer que nuestro Pooh y Piglet fueran tan distintos como pude”, puntualizó.

Escena de la película “Winnie the Pooh: Blood and Honey” (Foto: ITN Studios)

¿CUÁL ES LA SINOPSIS OFICIAL DE LA PELÍCULA “WINNIE THE POOH: MIEL Y SANGRE”?

Durante su infancia, Christopher Robin se volvió muy cercano a Pooh, Piglet y otros amigos. Ellos jugaban juntos, mientras el chico les proporcionaba comida. Por desgracia, a medida que él crecía, estas visitas se volvieron menos frecuentes, al igual que el suministro de alimentos.

Olvidados y abandonados por Robin, nuestros protagonistas han tenido que valerse por sí mismos. Con el tiempo se han vuelto salvajes, y en un frenesí de sangre, aterrorizarán a un grupo de jóvenes aislados en una cabaña remota.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “WINNIE THE POOH: MIEL Y SANGRE”