Shonda Rhimes parece el rey Midas, porque todo lo que toca se vuelve oro. Después de éxitos como “Bridgerton” y “La reina Charlotte”, la productora de televisión planea seguir ampliando el universo creado por Julia Quinn en posteriores series de Netflix.

La guionista ha sido la mente detrás de algunos de los programas más populares de las últimas décadas como “Grey’s Anatomy”, “Scandal”, “How to Get Away with Murder” e “Inventing Anna”.

Además, Rhimes tiene la costumbre de exprimir las historias hasta el máximo (para beneficio o sufrimiento de algunos). En el caso de la serie de médicos de Seattle, creó varios spin-offs como “Private Practice”, que seguía a Addison Montgomery cuando se mudó a Los Ángeles, y “Station 19″ que contó cómo Ben Warren dejó de lado la medicina para volverse bombero.

Por ello, no es descabellado pensar que sucederá algo similar con “Bridgerton”, de donde puede expandir las historias de uno de los múltiples personajes que creó Julia Quinn en su saga de libros.

LAS SERIES DE “BRIDGERTON” QUE PODRÍAN SEGUIR A “LA REINA CHARLOTTE”

Shonda Rhimes estaría pensando en desarrollar un spin-off acerca de Lady Danbury y Charlotte, dos de los personajes cuyas historias de jóvenes pudimos conocer a mayor profundidad en “La reina Charlotte”. En una entrevista con IMDb, la productora dijo que todavía falta mucho por contar.

“No estaba pensando necesariamente en esto como un spin-off de Bridgerton cuando comencé a contar la historia solo porque la Reina Charlotte es muy singular. Pero también incluí las historias de Lady Danbury. Y llegas a conocer a una joven Violet. Y creo que Violet es fascinante. Y hay una historia que contar allí”, detalló al medio.

Connie Jenkins-Greig interpreta a la versión joven de Violet Ledger en "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" (Foto: Netflix)

En la serie original de Netflix, conocimos a Lady Danbury como una noble muy bien acomodada, independiente y sin miedo a decir lo que piensa. Mientras tanto, Violet Bridgerton tenía una personalidad más dócil y, aunque es una romántica empedernida, también busca encajar en las normas de la alta sociedad inglesa.

Aunque pudimos saber más acerca de su juventud, en “La reina Charlotte”, hay décadas de separación entre 1761 y 1817, las dos líneas temporales en las que se desarrolla la historia.