Mientras que DC planea reiniciar su universo con los eventos que se desarrollarán en “The Flash”, Marvel ha ido construyendo el cambio poco a poco. Si bien las primeras películas del estudio y la formación original de los Vengadores fue icónica, parece ser que están listos para incluir caras nuevas en las próximas películas y series.

Desde que se empezaron a dejar pistas de cross-overs en las primeras producciones del MCU, los proyectos del estudio han sido muy bien pensado para poder mezclar las historias y reunirlos con los Avengers.

Sin embargo, ya han pasado más de 10 años de la primera cinta de los “Vengadores”, lo cual puede llegar a aburrir al público si es que se realiza una vigésima película de Thor.

Teniendo un universo tan amplio por lo que se ha construido en los cómics, las cabezas del estudio y de Disney planean explotarlo. Esto es algo que ya tienen previsto, considerando los anuncios que han realizado de la Fase 4 y 5, que contiene a personajes de la franquicia que, hasta hace poco, no le pertenecía a Disney o no se incorporaban al MCU. Aquí te explicamos cómo funcionará.

LO QUE PLANEAN HACER CON LOS VENGADORES EN MARVEL

El 9 de marzo de 2023, Bob Iger, el CEO de Disney, confesó habrá una nueva alineación de Vengadores. Esto lo dijo durante la Conferencia de Medios y Telecomunicaciones de Tecnología 2023 de Morgan Stanley.

“Marvel: había 7000 personajes, hay muchas más historias que contar”, dijo Iger durante la charla. “Lo que tenemos que ver en Marvel no es necesariamente el volumen de la narración de Marvel, sino cuántas veces volvemos al pozo en ciertos personajes. Las secuelas generalmente funcionan bien para nosotros. ¿Necesitas una tercera o una cuarta, o es hora de recurrir a otros personajes?”.

Esto ya se veía venir desde proyectos anteriores, cuando empezaron a introducir a la nueva generación de vengadores como Kate Bishop, quien reemplazaría al Hawkeye de Clint Barton, Riri Williams que tomaría la posta de Tony Stark y Sam Wilson, quien ya dejó de ser Falcon y se volvió el nuevo Capitán América tras la muerte de Steve Rogers.

En la serie "Hawkeye", Kate Bishop (Hailee Steinfeld) y Clint Barton (Jeremy Renner) unen fuerzas contra Kingpin (Foto: Marvel Studios)

“Creo que solo tenemos que ver qué personajes o historias estamos extrayendo. Y si miras la trayectoria de Marvel a lo largo de los próximos cinco años, verás muchas novedades. Volveremos a la franquicia de los Vengadores, pero con un conjunto completo de Vengadores diferentes”, agregó.

Otra teoría es que, además de la nueva generación, también se unirán los Vengadores Oscuros, un grupo de antihéroes que se han ido juntando gracias a Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Ya se han unido U.S. Agent, a quien vimos en “Falcon and the Winter Soldier”, y Yelena Belova, la hermana menor adoptiva de la Viuda Negra.