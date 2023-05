One Piece es una de esas franquicias de animes que parecen nunca terminar. Pese a que Eiichiro Oda ha confirmado que ya quedan solo unos cuantos años para que finalice la obra, el anime y el manga parece no avanzar en el objetivo planteado al inicio: llegar hasta el One Piece.

Pues si eres de los fans que esperan con ansias la llegada de un nuevo capítulo semana a semana, quizás te interese el nuevo proyecto de Netflix. Igual que Cowboy Bebop, la plataforma de streaming trabaja en una adaptación live action que debería estrenarse en agosto de este año.

A falta de unos meses para su llegada a la aplicación, se ha dado inicio a la campaña promocional en redes sociales. Lo que pocos imaginaban era que Netflix les enseñe a los fans a pronunciar el nombre del protagonista.

Iñaki Godoy, el joven actor que le dará vida a Luffy, es el encargado de contar algunos detalles que quizás no conocías sobre este personaje. “Si espíritu de aventura, su sueño de encontrar el One Piece, su asombroso sombrero, ¿qué puedo decir? Es un chico cool”, comenta el actor.

“¡Pero! Lo que quizás no sabes es cómo pronunciar su nombre”, exclamó Godoy. “Es Luffy”, sentencia el actor.

Mensaje del mangaka

Eiichiro Oda se ha involucrado en este proyecto para que sea un producto que le guste a todos los públicos. A su vez, dejó una carta para todos los espectadores.

“Ya llevo trabajando con Tomorrow Studios y Netflix. Aunque entiendan a los personajes, está claro que venimos de distintas culturas y, cuando se trata de entretener, nuestros códigos, habilidades y objetivos no son los mismos. A veces, incluso, resultaba algo frustrante para ambas partes. Si todos tenemos el mismo objetivo, ¿cómo es posible que no nos entendamos? En algún momento, llegué a plantearme si una producción extranjera podría funcionar”, inicia el comunicado en donde cuenta los problemas con esta adaptación.

No obstante, sentencia que se trata de un proyecto de 8 capítulos que reúne lo mejor de su poder creativo junto a todo lo que aportaron desde el estudio.

Nos hemos encontrado este mensaje de Eiichiro Oda dentro de una botella. La adaptación live action de #OnePiece llega este año. pic.twitter.com/bnpzjwP2V3 — Netflix España (@NetflixES) May 4, 2023

