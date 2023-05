“Oppenheimer” es la película de Christopher Nolan que llega a los cines este 2023. Evidentemente, el estreno de una nueva cinta del director es una noticia alentadora para muchos amantes del séptimo arte. Sin embargo, saber que su elenco incluye a estrellas como Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh y Rami Malek, la ha vuelto prácticamente indispensable en la lista de lanzamientos más esperados del año.

Tal como advierte el título del film, este se centra en la historia del físico teórico J. Robert Oppenheimer. A él se le atribuye el título de “Padre de la bomba atómica” por su papel en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Vale precisar que Nolan basó su guion en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

El lunes 8 de mayo del 2023, Universal Pictures lanzó el nuevo tráiler oficial de este drama histórico. Este, por supuesto, nos permite tener una idea más cercana de la impresionante propuesta del cineasta británico-estadounidense.

OBSERVA AQUÍ EL TRÁILER DE “OPPENHEIMER”

¿QUÉ REVELA EL TRÁILER DE “OPPENHEIMER”?

El avance de “Oppenheimer” tiene una duración de poco más de 3 minutos y nos ofrece mayores detalles sobre la trama de la producción. En ese sentido, vemos los esfuerzos de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) por formar el equipo de científicos con el que podrá crear la bomba atómica.

Además, observamos que Leslie Groves (Matt Damon) se convierte en una de las fuerzas impulsoras detrás del Proyecto Manhattan. En sí, este se presenta con el potencial necesario para acabar con la Segunda Guerra Mundial. No obstante, científicos como Edward Teller (Benny Safdie) y el personaje de Kenneth Branagh advierten que el arma no traerá la tan esperada paz.

Por otro lado, hemos tenido la oportunidad de ver a Albert Einstein (Tom Conti), quien parece mostrarse arrepentido de su participación en este evento, tal como lo expresaría el físico más adelante.

Finalmente, Katherine “Kitty” Oppenheimer (Emily Blunt) tiene un papel crucial como compañera de J. Robert. Asimismo, de acuerdo con el adelanto, la cinta tendrá escenas de sorprendente despliegue visual, así como momentos emotivos.

INSTANTÁNEAS DEL TRÁILER DE “OPPENHEIMER”

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer en la nueva película de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

Matt Damon como Leslie Groves en "Oppenheimer" de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

Tom Conti como Albert Einstein en "Oppenheimer" de Christopher Nolan (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “OPPENHEIMER” EN CINES?

“Oppenheimer” llegará el jueves 20 de julio del 2023 a las salas de cine de Latinoamérica. Un día después, el viernes 21 de julio, estará disponible en las carteleras de Estados Unidos y España.

El póster de la película “Oppenheimer” (Foto: Universal Pictures)

EL ELENCO DE “OPPENHEIMER”