Desde el miércoles 26 de junio, Star Plus dejará de funcionar como una plataforma aparte y pasará a unirse a Disney Plus. Es decir, cuando quieras ver las producciones de ambos streaming ahora tendrás que ingresar a la app del ratón porque ya no estarán separada. Entonces, ya no existirá la opción de suscripción en combo y los usuarios nuevos solamente tendrán que adquirir Disney Plus Premium para ver las películas y series de ambos.

En ese contexto, algunas preguntas que aparecen en las mentes de los usuarios es: ¿qué pasará con mi dinero si pago una suscripción por ambas plataformas?, ¿qué ocurre si pagué todo el año por Star Plus? A continuación, te respondemos esas preguntas y otras más.

¿Qué pasa con mi dinero si pago una suscripción en combo por Star Plus y Disney Plus?

De acuerdo con la página de Star Plus, seguirás accediendo a las producciones de ambas plataformas sin problema solo que ahora lo harás desde la nueva app que se llamará Disney+ Premium. Aunque debes tener en cuenta que los planes y precios van a cambiar, así que tal vez veas un incremento en la tarifa (si el debito de tu tarjeta es mensual?

¿Qué ocurre si pagué por el paquete anual de Star Plus?

Eso se respetará sin problema, solamente que ahora también tendrás Disney Plus porque para ingresar a Star Plus debes abrir primero la app del ratón. Así que ahora las películas y series de Star, además los deportes en vivo de ESPN podrás encontrarlos junto a las películas de Disney.

¿Cuáles son los nuevos planes de Disney Plus?

Disney+ Premium: el contenido familiar y de entretenimiento general de Star y el deporte de ESPN, con la mejor calidad de audio (Dolby Atmos) y video (UHD/HDR) en hasta 4 dispositivos en simultáneo e incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming. Esta opción permitirá descargas de hasta 25 títulos en hasta 10 dispositivos.

Disney+ Estándar: el catálogo de contenidos familiares y de entretenimiento general de Star y el deporte de ESPN, con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1, incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Este plan dará la posibilidad de disfrutar de los contenidos en hasta dos dispositivos en simultáneo y descargar hasta 25 contenidos en 10 dispositivos.

Disney+ Estándar con Anuncios: el catálogo de contenidos familiares y de entretenimiento general de Star con anuncios publicitarios, y los deportivos de ESPN con calidad de video 1080 px y audio Stereo 5.1, incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN e ESPN 3. Estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

¿Cuál es el precio de Disney Plus tras la fusión con Star Plus?

Básico a S/ 38.90 (incluye Disney Plus, Star Plus y programas seleccionados de ESPN y ESPN3 con anuncios, y permite dos dispositivos al mismo tiempo).

Premium a S/ 55.90 (acceso total al contenido deportivo de ESPN, Disney Plus y Star Plus con una en calidad 4K UHD y HDR, no tiene anuncios y permite cuatro dispositivos a la vez).

¿Desde cuándo dejará de funcionar Star Plus?

Aunque la fusión entre Disney Plus y Star Plus será desde el 26 de junio, la app que se caracteriza por tener contenido deportivo seguirá funcionando hasta el 24 de julio, la página web de la plataforma también se mantendrá hasta ese día.

