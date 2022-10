‘Pesadilla en Elm Street’ (A Nightmare on Elm Street) es una saga de películas de terror que tiene como protagonista a ‘Freddy Krueger’, un personaje que mata a sus víctimas mientras duermen, ya que se aparece en sus pesadillas.

De acuerdo al largometraje, él mata a jóvenes como venganza a los habitantes de Springwood en Ohio, lugar donde vivió hace muchos años atrás y fue asesinado por los padres de los niños que él en aquel tiempo asesinó.

Las cintas de Freddy Krueger se caracterizan por estar llenas de muertes muy macabras, así que son las películas ideales para disfrutar en Halloween (31 de octubre), fecha que se caracteriza por tener un ambiente terrorífico.

En ese sentido, a continuación, te contamos cuáles son los largometrajes que forman parte de la saga de ‘Pesadilla en Elm Street’ y en las plataformas de streaming que las tienen en su catálogo.





Pesadilla en Elm Street (A Nightmare on Elm Street)

Es la primera de la saga y llegó a la pantalla grande en 1984. En esta cinta se cuenta la historia del asesino, quien era un hombre llamado Frederick ‘Freddy’ Krueger que fue encarcelado por matar a muchos niños y adolescentes. Tiempo después él es liberado, así que los padres de las víctimas deciden quemarlo y ante ello, Freddy jura vengarse.

Años después, varios jóvenes empiezan a tener pesadillas donde son perseguidos por un hombre desfigurado que desea matarlos y que debido a las características que tiene sería Krueger. La cinta está en HBO Max y Apple tv.





Pesadilla en Elm Street 2: la Venganza de Freddy (A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge)

En esta cinta que se estrenó en 1985 y se ubica cinco años después de lo sucedido en la película anterior. Ahora, en la casa de Nancy Thompson vive Jesse que se ha mudado con su familia y ya empezó a tener pesadillas en las noches, así que es usual que despierto gritando.

Aquí Freddy ya no solamente mata, si no que también posee a algunas de sus víctimas para hacer que crea que ellos se han convertido en asesinos. Puedes ver la película en Apple tv.





Pesadilla en Elm Street 3: Guerrero de los Sueños (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors)

Esta película llegó a los cines en 1987, aquí la protagonista de la historia es Kristen Parker, una joven que tiene constantemente una pesadilla que consiste en estar en la casa de Fredy Krueger. Es así como un día aparece en el baño de su casa con heridas en las venas y al ser descubierta por su madre, ella cree que la joven intentó suicidarse y decide enviarla a un centro psiquiátrico donde conoce a otras personas que pasan por lo mismo. La cinta se encuentra disponible en HBO Max y Apple tv.





Pesadilla en Elm Street 4: El Maestro del Sueño (A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master)

Los tres jóvenes sobrevivientes a los acontecimientos ocurridos en el largometraje anterior ahora viven tranquilos; sin embargo, todo va cambiar de un momento a otro cuando Kristen empiece a tener nuevamente pesadillas con Freddy. La película se estrenó en 1988 y actualmente puedes verla en HBO Max.





Pesadilla en Elm Street 5: El Niño de los Sueños (A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child)

Alice y Dan han sobrevivido a los ataques de Freddy en la película anterior y ahora son pareja. Luego de un momento junto, la joven va al baño y de un momento a otro se siente encerrada en el lugar y al intentar liberarse cae en un pasillo desde donde observa a una a la mamá de Krueger. La cinta que llegó a los cines en 1989 se encuentra disponible en HBO Max y Apple tv.





La muerte de Freddy: la pesadilla final (Freddy’s Dead: The Final Nightmare)

En este largometraje que se estrenó en 1991, Freddy ha matado a casi todos los niños en Springwood, Ohio, menos uno. La situación ha ocasionado que los padres de los menores se vuelvan locos. El niño sobreviviente acaba en un albergue donde una psicóloga decide investigar sobre sus pesadillas. El largometraje está en HBO Max.





Freddy vs. Jason

La historia se estrenó en el 2003 y trata sobre como Freddy Krueger se encuentra en el infierno porque los nuevos adolescentes de Springwood no saben de él, ya que las personas que han sobrevivido a sus ataques se encuentran en un hospital psiquiátrico.

Para volver a ser un personaje al que temen decide comunicarse con Jason Voorhees (personaje de la saga de ‘Viernes 13′) para que acuda a la popular ciudad y ataque a los habitantes, así él va poder recuperar sus poderes. La película está en HBO Max.





Pesadilla en la calle Elm (Reboot de 2010) (A Nightmare on Elm Street)

En el 2010 llegó a los cines una nueva adaptación de la historia que en esta ocasión cuenta como un joven llamado Dean se duerme y sueña con un hombre que utiliza una chompa con rayas grises y rojas, marcando así el regreso de Freddy. La cinta está en Prime video y para alquiler en Claro video, Apple Tv y Google play.





Extra





La nueva pesadilla de Wes Craven (1994) Wes Craven’s New Nightmare

Llegó a los cines en 1994 y se considera un spin off de la historia porque aquí los actores no interpretan personajes, si no que a ellos les ocurre las situaciones mientras duermen. Está en HBO Max y Apple tv.





TE PUEDE INTERESAR