“Rápidos y furiosos 10″ (”Fast X” en su idioma original) es la undécima película de la popular y exitosa franquicia “Fast & Furious”. En la cinta dirigida por Louis Leterrier y escrita por Justin Lin y Dan Mazeau, Dominic Toretto debe proteger a su familia de un nuevo y peligroso villano llamado Dante Reyes.

La película que comenzó su filmación el 21 de abril de 2022 y cuenta con un presupuesto de producción estimado de $ 340 millones tiene un elenco conformado por Vin Diesel, Jason Momoa, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, John Cena, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Cardi B, Daniela Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson y Rita Moreno.

“Fast X” se estrenará en Estados Unidos el 19 de mayo de 2023, pero a algunos países de Latinoamérica llegará el jueves 18 de mayo, así que los fanáticos de la saga quieren saber si cuenta con al menos una escena post-créditos.

Dominic Toretto (Vin Diesel) en Roma en la nueva película de la saga de "Rápidos y furiosos" (Foto: Universal)

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. “Rápidos y furiosos X” cuenta con una escena post-créditos, aunque técnicamente se trata de una escena de mitad de crédito, así que los espectadores no tendrán que esperar mucho para ver la sorpresa que el director tiene preparada.

Por el momento, no podemos revelar lo que sucede en la secuencia adicional, pero te recomendamos quedarte en tu asiento para no perderte del gran cameo y lo que representa para el futuro de la franquicia “Fast and Furious”.

Los directores suelen incluir escenas post-créditos para dejar algunas pistas sobre una siguiente entrega o para agregar un momento divertido. En el caso de “Fast X” se trata de una secuencia que prepara el camino para una nueva película.

Jason Momoa como Dante Reyes en la película "Rápidos y furiosos 10" (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Rápidos y furiosos 10″, “comienza el final del camino. ‘Fast X’, la décima película de ‘Fast & Furious Saga’, presenta los capítulos finales de una de las franquicias mundiales más famosas y populares del cine, ahora en su tercera década y aún con el mismo elenco y personajes principales que cuando comenzó. A lo largo de muchas misiones y contra viento y marea imposibles, Dom Toretto y su familia han sido más astutos, más nerviosos y más rápidos que todos los enemigos en su camino.

Ahora, se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás: una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada por una venganza sangrienta y que está decidida a destrozar a esta familia y destruir todo, y a todos, a los que Dom ama, para siempre. . En ‘Fast Five’ de 2011, Dom y su equipo derrotaron al infame narcotraficante brasileño Hernán Reyes y decapitaron su imperio en un puente en Río de Janeiro. Lo que no sabían era que el hijo de Reyes, Dante, fue testigo de todo y pasó los últimos 12 años ideando un plan para hacer que Dom pague el precio más alto”.