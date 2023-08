“Sound of Freddom” (Sonido de Libertad) es una cinta protagonizada por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp, pero también cuenta con la participación de Cristal Aparicio (Rocío) y Lucas David Ávila (Miguel). La película ha causado mucha sensación desde que se estrenó en Estados Unidos y la razón principal es porque toca el tema de la trata de niños, situación que ocurre en varios países del mundo. El largometraje llegó a los cines de EE.UU., el 4 de julio del 2023 y en agosto estará disponible en Perú y otros lugares del mundo.

Faltan pocos días para el lanzamiento de la cinta en el país, así que Depor tuvo la oportunidad de entrevistar a Cristal Aparicio, actriz de 17 años que en la película interpreta a Rocío, una de las niñas secuestradas. Tener en cuenta que el largometraje se filmó en el 2018 cuando la adolescente tenía 11 años y recién en el 2023 pudo se distribuida en los cines debido a diferentes situaciones que se presentaron para los productores.

¿Han pasado 5 años desde que realizaste la película, así que cómo ha sido la espera y cuál fue tu reacción al enterarte que la película llegará a muchos países de Latinoamérica?

“Estoy muy feliz y muy agradecida con todos por el recibimiento tan lindo que ha tenido la película. También todo lo que tuvimos que hacer para que se diera a conocer. Muchas firmas y hablar de esto no solo en Estados Unidos que fue el primer lugar donde se estrenó, si no que gracias a esto logramos que se estrenara no solo en Perú, si no también en otros países de Latinoamérica. Entonces estoy muy feliz y contenta, y esperando que a la gente le guste un montón”.

¿Cómo fue el proceso de casting y cuál fue tu reacción al leer el guion?

“Para mi fue un poco impactante leer sobre esto porque tenía 11 años, pero me hizo abrir un poco los ojos. Nosotros no teníamos mucha información aparte del libreto respecto a lo que teníamos que hacer, pero siempre tuvieron mucho cuidado a la hora de contarnos todo. Tuvimos al acompañamiento de psicólogos y nuestros padres, así que siento que los niños no lo tomamos a mal, si no que lo tomamos como que teníamos que compartir este mensaje y éramos el instrumento que iba a dar a conocer esta historia que pasan muchos niños no solo en Colombia, si no también en otros países de Latinoamérica. Acabo de ver la película por primera vez, así que me sentí muy orgullosa y muy feliz”.

¿Qué dijeron tus padres sobre la historia?

“Mi mamá estuvo acompañándome, entonces ella me preguntó si estaba dispuesta a hacerlo. Mi mamá leyó primero el libreto y siempre me hizo sentir muy cómoda. Siempre tuve el acompañamiento de toda mi familia, así que siempre me sentí muy protegida”.





“Sound of Freedom”

¿Cuándo se estrena “Sound of Freedom” en Perú?

La película llegará a Perú y otros países de Latinoamérica el jueves 31 de agosto. Actualmente, los cines del país ya se encuentran haciendo una campaña para adquirir las entradas para las funciones en modalidad de preventa.

¿De qué trata “Sound of Freedom?

Timothy Ballard, un exagente federal ahora se dedica a salvar a niños que han sido capturados por traficantes. En la película se muestra cómo él decide ir a Colombia para poder rescatar a 127 niños de las manos de personas que los exponían a abuso sexual y otras situaciones. Lamentablemente, la trata de niños es una situación muy común es países de América Latina, especialmente en México. En Perú la situación no es ajena y eso está demostrado con “La Pampa”.

Reparto de “Sound of Freedom”

Jim Caviezel (Timothy Ballard)

Mira Sorvino (Katherine Ballard)

Bill Camp (Vampiro)

Eduardo Verástegui (Paul)

Javier Godino (Jorge)

José Zúñiga (Roberto)

Kurt Fuller (Frost)

Gary Basaraba (Earl Buchanan)

Gerardo Taracena (El Alacrán)

Gustavo Sánchez Parra (El Calacas)

Scott Haze (Chris)

Yessica Borroto (Giselle)

Kris Avedisian (Ernst Ohinsky)

Cristal Aparicio (Rocío)

Lucas David Ávila (Miguel)

Tráiler de “Sound of Freedom”





¿Por qué “Sound of Freedom” tuvo problemas para ser distribuida?

En una entrevista con el canal de YouTube de Agustín Laje Arrigoni, el productor de “Sound of Freedom”, Eduardo Verástegui, dijo que la película estuvo lista en el 2019 y que iba a ser distribuida por 21st Century Fox, pero debido a que la compañía fue adquirida por The Walt Disney Company, la cinta entró en un limbo sobre si llegaría a los cines o no porque Disney no consideraba que vaya con sus producciones usuales.

Felizmente, después de un tiempo, Verástegui tuvo a la cinta nuevamente en su poder y mientras buscaba la forma de que sea distribuida, decidió hacer una gira en México para hablar sobre la trata de niños. Es así como Angel studios se entera del largometraje y ellos le proponen ayudarlo a distribuir la cinta.

