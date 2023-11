Si no llegaste a ver la película “Sound of Freedom” (“Sonido de libertad”, en español), lanzada el 4 de julio de 2023, no te preocupes, pues llegará pronto a la plataforma de streaming, así que prepárate para mirarla desde la comodidad de tu casa o del lugar que prefieras.

Antes de darte a conocer la fecha que estará disponible, te comentamos que el filme independiente se convirtió en un éxito en taquilla; toda vez que con un presupuesto de 14,5 millones de dólares, logró recaudar más de 240 millones de dólares.

¿CUÁL ES LA PLATAFORMA DE STREAMING A LA QUE LLEGARÁ “SOUND OF FREEDOM”?

Tras la buena recepción del público, al menos tres plataformas de transmisión anónimas lucharon por obtener los derechos de la película, precisa ScreenRant. Sin embargo, al final Amazon Prime Video adquirió los derechos de “Sound of freedom”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SOUND OF FREEDOM”?

La película “Sound of freedom”, protagonizada por Jim Caviezel y dirigida por Alejandro Monteverde, se estrena en Amazon Prime Video el 26 de diciembre de 2023; así que ella sabes desde cuándo puedes ver este drama.

Con la adquisición de los derechos del thriller, que se basa en un caso de la vida real, la plataforma busca aumentar su número de suscriptores; y no es para menos, ya que la cinta pone sobre la mesa un caso muy delicado como es la trata de niños.

El mismo medio precisa que apenas un mes después del estreno de “Sonido de libertad”, varias plataformas buscaron obtener sus derechos para transmitirla, por lo que ofrecieron millonarias sumas tras su éxito en taquilla, pero al final una fue a ganadora. Se desconoce el monto que habría dado Prime Video.

El momento en el que Tim encuentra a Rocío en "Sound of Freedom" (Foto: Santa Fe Films / Angel Studios, Inc.)

SINOPSIS DE “SOUND OF FREEDOM”

La película narra la historia del agente federal Tim Ballard, quien lo arriesga todo para combatir el tráfico de niños.

“Después de rescatar a un niño de traficantes despiadados, un agente federal se entera de que la hermana del menor todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. Con el tiempo agotándose, deja su trabajo y viaja a lo profundo de la jungla colombiana, arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte”, se lee en la sinopsis oficial.

¿COMO FUE LA RECEPCIÓN DE LA CRÍTICA A “SOUND OF FREEDOM”?

Para Rotten Tomatoes, “Sound of Freedom es un llamado a la acción efectivo y lleno de suspenso contra la trata de personas, pero no está libre de problemas en su descripción del tema sensible”.

Owen Gleiberman de Variety calificó al filme de la siguiente forma: “De una manera pulp convencional, hemos vislumbrado el corazón de las tinieblas. Hemos visto algo en nuestro mundo que hace que el deseo de ‘pasar a la acción’” parezca más que un gesto de película de acción”.

Mientras que para Rolling Stone fue un “thriller sin tintes de QA, [para] apelar a la conciencia de un boomer obnubilado por las conspiraciones”.