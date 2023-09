La última temporada de la serie “Sex Education” de Netflix ya está disponible en la plataforma de streaming. Así, luego de ver los 8 episodios con los que concluye la producción, quizá te quedaste con alguna duda al respecto. Por eso, a continuación, descubre cuál es el final explicado (ending explained) de la cuarta entrega del programa.

ALERTA DE SPOILERS. En la temporada 4 del show creado por Laurie Nunn, vimos a los personajes de los actores Asa Butterfield, Ncuti Gatwa y Emma Mackey lidiando con muchos cambios.

En el caso de Otis, Eric y la mayoría de antiguos alumnos de Moordale, ellos deben adaptarse a un nuevo año escolar en el Cavendish Sixth Form College. Maeve, por su parte, comienza sus estudios en la Universidad Wallace de Estados Unidos.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SEX EDUCATION 4”?

Hacia el final de la temporada 4 de “Sex Education”, todos los personajes principales llegan al desenlace de sus historias individuales.

En primer lugar, Eric interrumpe su bautismo y le explica a su congregación religiosa que quiere vivir su vida como él mismo: un hombre cristiano abiertamente gay. Y, aunque inicialmente ninguno de los presentes lo acepta, cuenta con el respaldo de su madre, quien afirma que lo ama por ser quien es.

Afortunadamente, más tarde, los miembros de la iglesia van a buscarlo a la recaudación de fondos para enmendar las cosas. Ellos quieren saber cómo pueden ser más inclusivos. Frente a esto, Eric se alegra y le confiesa a Otis que quiere ser pastor.

Por otro lado, Adam y Michael se reconcilian y el chico invita a su padre a su primera lección de equitación. Él también le confiesa a Jem que es bisexual y ambos acuerdan tener una cita. Esa misma noche, el muchacho parece entusiasmado con la idea de que sus papás vuelvan a estar juntos.

“O” retoma su puesto como terapeuta sexual de la escuela, luego de declararse asexual. Ella hace las pases con Ruby, quien finalmente se hace amiga del grupo de populares tras su poderoso discurso en la recaudación de fondos.

Todas las ganancias del evento son destinadas a la cirugía de Cal, quien desaparece durante gran parte del final de temporada. Al concluir la búsqueda, Jackson y Eric le aseguran que las cosas cambiarán para mejor.

En Wallace, Maeve recibe buenas noticias. Una editorial está interesada en su trabajo, luego de que su compañera Ellen les mostrara un texto escrito por ella. Más adelante, se reencuentra con Thomas Molloy, a quien le explica cómo sus palabras la lastimaron y le impidieron volver al curso.

Jackson, por su parte, descubre la verdad sobre su padre: resulta que su mamá tuvo una aventura con un hombre casado y, si bien ella intentó que el sujeto lo reconociera como su hijo, este no tuvo interés. Por eso, ambas madres intentaron protegerlo con la historia del donante de esperma.

Finalmente, Jean recupera la conducción de su podcast. Así, durante el programa, Joanna confiesa haber sido abusada cuando era niña por uno de los novios de su mamá. Esta es la razón por la que decidió mantener un estilo de vida vagabundo como mecanismo de defensa.

Además: Viv logra salir de su relación coercitiva con Beau; Roman y Abbi reavivan su relación sexual; y Aimee logra superar el trauma de la agresión sexual a través de su pasión por la fotografía. La joven también inicia una relación romántica con Isaac, tras obtener la aprobación de Maeve.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SEX EDUCATION 4”?

La mañana después de la fiesta, Otis se disculpa con Jean por gritarle. El chico estaba enfadado porque su mamá ayudó a Maeve a tomar la decisión de regresar a los EE. UU. Sin embargo, él comprende que fue lo mejor para ambos.

Nuestro protagonista le dice a su madre que está orgulloso de que haya recibido ayuda para su salud mental. No obstante, este bello momento se ve interrumpido con la llegada de Dan a su vivienda. Parece que Jean decidió contarle que es el verdadero papá de su bebé Joy.

Otis, ¿se queda con Maeve o Ruby?

Otis termina la serie soltero, pues Maeve decidió retomar sus estudios en Estados Unidos y Ruby se negó a ser su amiga en la recaudación de fondos.

En la última toma de “Sex Education 4″, el muchacho encuentra una carta de Maeve, en la que le agradece por ayudarla a creer en sí misma y le asegura que siempre tendrá un lugar en su corazón. Puedes leer el texto, a continuación.

“Querido Otis: Sabes que odio las cosas románticas, así que no te emociones, no es una carta de amor. Cuando nos conocimos, no confiaba en nadie. Pensé que si alejaba a todos, evitaría salir lastimada o decepcionada, lo cual conocía bien. Después abrimos la clínica y me di cuenta de que la mayoría de los que nos buscaban querían una conexión. Y quizá no era la excepción”.

“Tienes una capacidad rara para que la gente se sienta vista. Hiciste lo mismo por mí. Fue eso y tu optimismo incesante sobre los seres humanos lo que me dio el valor para abrirme a otras personas. Por primera vez, no me sentía sola. Me permitiste imaginarme un mejor futuro. Y quiero que sepas que, por mucho que duela que no podamos estar juntos, jamás volveré a cerrarme”.

“Conocerte me abrió el corazón, y jamás será el mismo. Por esa razón, siempre llevaré una parte de ti adonde vaya. Lo que quiero decirte es: Gracias por todo, idiota”.