“The Legend of Zelda” apunta a ser otro éxito de Nintendo, pero no solo en el mundo de los videojuegos sino que también en el cine. La compañía ha confirmado la producción de una película del popular juego, lo que se ha entendido como una forma de replicar el éxito de “Super Mario Bros.: la película”, la cinta animada que recaudó más de 1300 millones de dólares en taquilla a nivel internacional.

La gran diferencia entre “Zelda” y “Mario Bros.” es que la primera será un filme live-action y las posibilidades de esa decisión ha dejado a más de un seguidor del videojuego con expectativas y también con ciertas dudas.

Porque, como se ha visto antes, las películas de acción real pueden ser un rotundo fracaso o un éxito, casi nunca hay un punto medio. En ese sentido, algunas claves de lo que será la cinta puede disipar posibles cuestionamientos.

¿De qué trata “The Legend of Zelda”? Si nunca lo jugaste, esta aventura que debutó en 1986, con 30 videojuegos y un último éxito, “Tears of the Kingdom”, cuenta la historia de Link, un guerrero que tiene como villano a Ganondorf y que su objetivo es ayudar a la princesa Zelda.

¿QUÉ SE SABE DE LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “THE LEGEND OF ZELDA”?

“The Legend of Zelda” tendrá su película live-action dirigida por Wes Ball, quien alcanzó la fama mundial por la saga cinematográfica “Maze Runner” y que ha tenido como reto de estar frente al filme “El Reino del Planeta de los Simios”.

Así lo indicó Nintendo en un comunicado. También se detalló que el director de la compañía, Shigeru Miyamoto, será el productor de la ficción, junto a Avi Arad, quien trabajó en las cintas “Spider-Man: Across the Spider-Verse” y “Uncharted”.

Un dato que ha preocupado a los jugadores de “Zelda” es la filtración de Deadline sobre quién es el encargado de escribir la historia de la cinta de acción real. Según dicho medio, el guion recaería en Derek Connolly, recordado por “Jurassic World” y “El ascenso de Skywalker” y “Detective Pikachu”. ¿Estará a la altura de un videojuego tan icónico como “The Legend of Zelda”?

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA DE “THE LEGEND OF ZELDA”?

Todavía no se tiene una fecha estimada del estreno de la película “The Legend of Zelda”. La cinta recién se encuentra en etapa de producción y, aunque se tiene confirmado al director, Wes Ball, todavía faltan más detalles para empezar a rodar la cinta de acción real.

¿QUIÉN SERÁ EL ACTOR QUE HAGA DE LINK EN “THE LEGEND OF ZELDA”?

Aún no se tiene algunos nombres detrás del papel principal de “The Legend of Zelda”, la del guerrero Link. En algún momento, los seguidores del videojuego debatieron si el papel debería recaer en Tom Holland. Pero, hasta el momento, todavía no hay ni filtraciones sobre el elegido para dar vida al emblemático personaje.