En ‘A Certain Doom’ (‘Perdición segura’, 10x16), décimo sexto capítulo de la décima temporada de “The Walking Dead”, Maggie llegó a tiempo para salvar de una muerte segura a Aaron, Alden y Gabriel. Al parecer por fin recibió las cartas donde sus viejos aliados le informaban acerca de la aparición de los Susurradores, y de la muerte de personajes como Jesus, Tara y Enid. Pero Maggie no volvió sola, con ella apareció un misterioso personaje enmascarado, experto en el uso de las guadañas. ¿De quién se trata?

En tanto, Beta persiguió y rodeó a los sobrevivientes de las comunidades, con pocos hombres pero con una gigantesca manada de walkers como arma. Sin embargo, Negan y Daryl unieron fuerzas para derrotar al nuevo líder de los Whisperers que finalmente fue devorado por los caminantes.

Además, un par de personajes desaparecidos reaparecieron en ese capítulo de “The Walking Dead” y abrieron la posibilidad de iniciar un viaje juntos. Virgil, el hombre que llevó a Michonne a la base naval donde esta encontraría evidencia de que Rick está vivo, encontró a Connie, cubierta de sangre y polvo, pero viva.

Mientras tenía lugar la última batalla contra los Susurradores, Eugene, Yumiko, Ezekiel y Princess finalmente llegaron al punto de reunión acordado con Stephanie, la mujer de la radio. Pero fueron rodeados por unos hombres armados y blindados con un equipo especial.

¿Quiénes son los hombres que rodearon Eugene, Yumiko, Ezekiel y Princess? (Foto: AMC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “THE WALKING DEAD 10X17”?

‘Home Sweet Home’ (10x17), décimo séptimo episodio de la décima temporada de “The Walking Dead”, se emitirá este domingo 27 de febrero a las 9:00 pm. (hora del este) en Estados Unidos a través de AMC. Pero los suscriptores de AMC+ pueden ver el capítulo desde hace algunos días.

En América Latina, el regreso de “The Walking Dead” podrá verse en simultáneo a través de Fox Premium y Star Channel, conocida anteriormente como Fox Channel, en los siguientes horarios, dependiendo del país.

Fox Premium (Domingo 28 de febrero)

Perú, Colombia y Ecuador: 9:30 p.m.

Argentina y Chile: 11:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

Star Channel (Lunes 1 de marzo)

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina y Chile: medianoche

México: 9:00 p.m.

España: 8:00 pm.

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD 10X17”

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “THE WALKING DEAD 10X17”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘Home Sweet Home’ (10x17), décimo séptimo episodio de la décima temporada de “The Walking Dead”, Maggie ha regresado con una historia que no está lista para compartir, incluso cuando su pasado la alcanza. La seguridad de Negan está en juego nuevamente. Daryl y Maggie luchan contra una amenaza invisible y desconocida.

En un comunicado del drama de AMC se lee: “En episodios anteriores, se vio la caída de Alpha y el final de la Guerra de los Susurradores. El Reino cayó, Hilltop fue virtualmente destruido y Alejandría abandonada en preparación para la batalla final. Los supervivientes quedaron atrapados y separados unos de otros. Sin embargo, al enfrentarse a una muerte casi inminente, se unieron para luchar, culminando en la muerte de Beta, que trajo alivio a las comunidades”.

“Los seis nuevos episodios encontrarán a los sobrevivientes tratando de recuperarse después de la gran destrucción que dejaron los Susurradores a su paso. A medida que resurgen traumas del pasado, los años de lucha pesarán sobre ellos, exponiendo sus lados más vulnerables. Mientras que cuestionan el estado de la humanidad, el estado de su comunidad y sus propios estados mentales, ¿encontrarán la fuerza interior para seguir adelante con sus vidas, amistades y grupos de la misma forma?”, continúa.