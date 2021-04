Luego de mucha espera, los fans de “The Walking Dead” recibieron una grata sorpresa de la plataforma de streaming, ya que la compañía liberó los episodios de la temporada 10 del programa. Lastimosamente, solamente 16 de los 22 capítulos de la décima parte están disponibles, y los seguidores de la serie no se han quedado callados con esta decepción.

Como se recuerda, la décima temporada de “The Walking Dead” sufrió muchos retrasos debido a la pandemia del coronavirus. La temporada que comenzó en el otoño de 2019 no transmitió su episodio final hasta abril de 2021, siendo su canal madre AMC la única cadena que transmitió los capítulos oficialmente.

Además, debido a los retrasos, la temporada 10 agregó 6 nuevas entregas donde se exploraron las historias de algunos personajes importantes. Los seis episodios adicionales les dieron a los fanáticos algo para esperar hasta que se pudiera filmar la undécima y última temporada, junto con una fecha de estreno.

Pero... ¿Cuándo llegarán los nuevos episodios de “The Walking Dead” a Netflix? Aunque algunos internautas están felices de que la temporada 10 de la serie se alargue un poco más, otros están impacientes de ver el verdadero final con esos capítulos extras, por lo que aquí te contamos todo lo que se sabe de su llegada a Netflix.

¿CUÁNDO LLEGARÁN LOS NUEVOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD” A NETFLIX?

(Foto: AMC)

Tradicionalmente, AMC libera los episodios de la temporada anterior de “The Walking Dead” en Netflix aproximadamente un mes antes del estreno de la nueva temporada. Con el anuncio de la fecha de estreno en agosto de la undécima temporada, es seguro asumir que podríamos ver los nuevos episodios en Netflix en julio, o quizás antes.

Por otro lado, también está el hecho que el capítulo 16 de “The Walking Dead” se estrenó en octubre del 2020, por lo que su adición a Netflix en abril del 2021 quiere decir que tuvieron que pasar 6 meses para que AMC deje que la compañía de streaming añada esos episodios a su catálogo.

(Foto: AMC)

Siguiendo esto, los nuevos capítulos podrían llegar a finales del 2021, o quizás en octubre si todo va bien. Esto les dará a los fanáticos tiempo para volver a ver o ponerse al día con la serie para la nueva temporada porque incluso algunos han dejado la serie a medias por cualquier motivo externo.

Por otro lado, muchos fanáticos usan Netflix como su única opción para ver la serie y han estado esperando ansiosamente el lanzamiento en la plataforma. Considerando que es la penúltima temporada de “The Walking Dead”, ahora no querrán perderse ningún episodio para saber cómo termina realmente la historia.

La décima temporada extendida de “The Walking Dead” regresa a Star Channel con seis nuevos episodios. (Foto: StarChannel)

La serie insignia “The Walking Dead” terminará con su onceava temporada, pero “Fear The Walking Dead” actualmente está filmando su séptima temporada, y la sexta se está transmitiendo en AMC ahora. Esta serie que comenzó como un simple spin-off para ahondar más en este universo terminó convirtiéndose en un producto tan popular como su serie madre.

La segunda serie derivada, “World Beyond”, está filmando su segunda y última temporada. Esta serie siempre estuvo configurada para ser una serie limitada, pero aún así ha dado mucho de qué hablar. En cualquier caso, el universo de “The Walking Dead” está culminando y los fans no quieren saltarse ningún episodio de todas estos programas.