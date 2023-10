“Three Blind Mice” es una de las propuestas más curiosas del cine de terror del 2023, pues presenta una versión alternativa de la canción infantil homónima (conocida en español como “Tres ratones ciegos”). ¿Te gustaría conocer la sinopsis y otros detalles de la película? Presta atención a esta nota.

Vale precisar que el tema original fue compuesto por Thomas Ravenscroft en 1609 y goza de gran popularidad en varios países de habla inglesa.

La letra original es la siguiente:

“Three blind mice. Three blind mice. (Tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos)

See how they run. See how they run. (Mira cómo corren. Mira cómo corren)

They all ran after the farmer’s wife, (Todos corren tras la esposa del granjero)

Who cut off their tails with a carving knife. (Cortó sus colas con una navaja de carnicero)

Did you ever see such a sight in your life (¿Ya vieron espectáculo tan horrible?)

As three blind mice?” (¿...como tres ratones ciegos?)

Como podrás imaginar, el director Pierre B no perdió la oportunidad de filmar un largometraje mucho más sangriento de lo que sugiere la composición.

El film está protagonizado por las jóvenes actrices May Kelly, Lila Lasso y Danielle Ronald, acompañadas de diversos intérpretes en el reparto.

SINOPSIS DE “THREE BLIND MICE”

“Three Blind Mice” se centra en Abi (May Kelly), quien es llevada por su familia a una cabaña en el bosque para que pueda estar alejada de la ciudad y de todos sus problemas.

Sin embargo, según la sinopsis oficial, lo que ellos no saben es que “Los tres ratones ciegos” son más que un simple cuento de hadas y es posible que sean los siguientes en su menú.

De acuerdo con Keith Leopard, presidente de la distribuidora Uncork’d Entertainment, la cinta “garantiza a los fanáticos del terror una opción sangrienta, inquietante y muy entretenida”. Además, señaló que “Pierre B y su talentoso elenco ofrecen un título que seguramente será extremadamente popular”.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THREE BLIND MICE”

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “THREE BLIND MICE”?

“Three Blind Mice” se estrenará el martes 17 de octubre de 2023. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás adquirir el film en formato digital y/o DVD.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THREE BLIND MICE”