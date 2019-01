Nintendo Switch Online introduce a Zelda II y Blaster Master en sus clásicos de NES

Desde que Nintendo anunció que los suscriptores de Nintendo Switch Online tendrían acceso a su catálogo de juegos clásicos de NES, la oferta de estos ha crecido con el paso del tiempo. Ahora, la franquicia ha anunciado que dos viejos conocidos de la consola de los ochenta, se estarían uniendo a la biblioteca digital.

Zelda II –The Adventure of Link y Blaster Master estarían llegando a los suscriptores de la plataforma a partir del 16 de enero.



Blaster Master, es un videojuego de plataformas y con toques run and gun, lanzado por la célebre Sunsoft de Nintendo y que incluso llegará a contar con dos secuelas y un spin-off. Por su parte, Zelda II: The Adventure of Link es uno de los grandes clásicos de la saga, un videojuego innovador que nos contaba una nueva historia en la que Link debía buscar a la Trifuerza y despertar a la princesa Zelda de un sueño eterno.