‘The New Mutants’ tiene a la comunidad a la expectativa, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su anuncio. A tan solo semanas de su estreno, las cosas se ponen tensas por tratarse de la película que formará parte del universo de los X-Men de Fox y no del UCM.

Una de las protagonistas que más llama la atención de los fanáticos de los mutantes es Maisie Williams, quien actuó en la popular serie Juego de Tronos. La actriz declaró para un medio estadounidense que pensaba que los fans de Marvel la rechazarían en el papel en un inicio.

“Al principio, hace mucho tiempo, cuando esto estaba empezando, se filtró mi contratación. Fox ni siquiera me había dado el ok ni nada, solo había estado en conversaciones. Me tomé el verano de 2016 libre y no usé Internet, de verdad, ni leí nada. Salió por entonces y yo no miré nada. Si a la gente le gustas, entonces genial, pero aún tienes que hacer un buen trabajo. Y si a la gente no le gustas, entonces genial, pero aún tienes que hacer un buen trabajo. Lo que yo pensé es que en realidad la gente no me quería.”

Sin embargo, Williams decidió asumir el papel y explicó que aprovechó esta oportunidad para mostrar su talento.

“Creo que conseguir cualquier papel como actriz es genial, y conseguir algo así de grande después de Juego de Tronos, es algo por lo que estoy emocionada. Esto me va a ayudar realmente a mejorar como actriz.”

